Αρχίζουν κατεδαφίσεις στη Λάρνακα

Δύο πολυκατοικίες, η μία στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας και η άλλη στην περιοχή Φανερωμένης, κρίθηκαν ακατάλληλες και θα κατεδαφιστούν τα αμέσως προσεχή 24ωρα.

Αυτό κατέδειξαν οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο των διαδικασιών που ξεκίνησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν όλα τα κτήρια που κινδυνεύουν με κατάρρευση, με στόχο την προστασία των ενοίκων που διαμένουν σ' αυτά.

Όσον αφορά τις δύο υπό αναφορά επικίνδυνες πολυκατοικίες, ο τοπικός ΕΟΑ προχωρεί άμεσα με διατάγματα εκκένωσής τους, παρέχοντας ταυτόχρονα στους ενοίκους περιθώριο μερικών ημερών ώστε να εξεύρουν καινούργια στέγη. Αυτές τις μέρες θα σταλούν και οι σχετικές επιστολές στους ενοίκους, με τις οποίες θα ενημερώνονται επίσημα ότι θα πρέπει να εκκενώσουν άμεσα τα διαμερίσματά τους. Όπως πληροφορούμαστε, στις δύο πολυκατοικίες που κρίθηκαν επικίνδυνες διαμένει ένας μεγάλος αριθμός ενοίκων και ήδη ξεκίνησε η καταγραφή τους, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει ο ακριβής αριθμός των επηρεαζόμενων ατόμων. Εξίσου ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι στην πόλη της Λάρνακας εντοπίστηκαν άλλες 13-14 οικοδομές, οι οποίες επίσης κρίθηκαν, εκ πρώτης όψεως, επικίνδυνες.

Και σε αυτά τα κτήρια διαμένει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, κυρίως αλλοδαπών. Αρμόδιοι λειτουργοί του ΕΟΑ Λάρνακας θα προχωρήσουν τις επόμενες μέρες σε περαιτέρω ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν τον βαθμό επικινδυνότητάς τους και κατά πόσο θα πρέπει να κατεδαφιστούν και αυτά.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΕΟΑ Λάρνακας, σύντομα ολοκληρώνεται η δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου με τη συμπερίληψη όλων των ετοιμόρροπων κτηρίων. Από το σύνολο των οπτικών ελέγχων έχει προκύψει ότι οι δυνητικά ετοιμόρροπες οικοδομές ξεπερνούν τις 900 σε ολόκληρη την πόλη και επαρχία, παρόλο που η αρχική ενημέρωση που είχε διαβιβαστεί από τις τοπικές Αρχές προς τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης έκανε λόγο για περίπου 560. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος έλεγχος σε αυτές τις οικοδομές και η ταξινόμησή τους με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας. Σήμερα Τρίτη (19/5) είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στη Λάρνακα για να ενημερωθεί ο δήμαρχος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς για τα ευρήματα των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποίησε ο τοπικός ΕΟΑ.