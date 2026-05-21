Υπόθεση Ζαβράντωνα: Τη Δευτέρα η απόφαση για αποφυλάκιση υπό όρους - Τι αναφέρθηκε στο Δικαστήριο

Το Κακουργιοδικείο επιφύλαξε για τη Δευτέρα στις 9:00 το πρωί την απόφασή του αναφορικά με το αίτημα για αποφυλάκιση υπό όρους του Γιώργου Χριστοδούλου, γνωστού ως Ζαβράντωνα, στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης μετά την έφεση και την ακύρωση της καταδικαστικής απόφασης.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, με την Κατηγορούσα Αρχή να ζητεί όπως παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής αναπτύχθηκε επιχειρηματολογία υπέρ της συνέχισης της κράτησής του, με τη θέση ότι συντρέχουν λόγοι για να παραμείνει υπόδικος.

Ένσταση στο αίτημα υπέβαλε η υπεράσπιση, με τον συνήγορο του Γιώργου Χριστοδούλου, Χρίστο Πουτζιούρη, να ζητεί την αποφυλάκισή του υπό όρους. Όπως ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα που μπορούν να διασφαλίσουν την παρουσία του κατηγορούμενου στις επόμενες δικαστικές διαδικασίες, περιλαμβανομένης της καταβολής εγγυήσεων και άλλων περιοριστικών όρων.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τις θέσεις και των δύο πλευρών, επιφύλαξε την απόφασή του για τη Δευτέρα.

