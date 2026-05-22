Αφθώδης πυρετός: Κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν «ανταρσία» από την Πάχνα - Η Αστυνομία ετοιμάζει ειδικό επιχειρησιακό πλάνο

Γράφουν οι Γιάννης Πάζουρος και Παύλος Νεοφύτου

Αναστάτωση και χάος προκλήθηκε από νωρίς χθες το πρωί στην Πάχνα, μία μέρα μετά την εμφάνιση του πρώτου θετικού κρούσματος αφθώδη πυρετού στο χωριό. Κτηνοτρόφοι της περιοχής και όχι μόνο, οργανώθηκαν με σκοπό να μην επιτρέψουν στους λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται μέχρι τώρα, δηλαδή να προχωρήσουν σε θανατώσεις όλων των ζώων μίας μολυσμένης μονάδας. Ταυτόχρονα, οι κτηνοτρόφοι αξίωναν όπως σταματήσουν άμεσα και οι νέες δειγματοληψίες, αποκόπτοντας κάθε δρόμο προς τις κτηνιατρικές μονάδες της περιοχής. Η Πάχνα είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση αφού εκεί βρίσκονται πέραν των 40 κτηνοτροφικών μονάδων, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους αλλά όχι συνεχόμενες, με τη συνολική δύναμη της περιοχής να αριθμεί περίπου 15.000 αιγοπρόβατα.

Επιτέθηκαν σε κτηνίατρους

Από πολύ πρωί, ομάδα κτηνοτρόφων επιτέθηκε και απέκοψε με τα οχήματά της τον δρόμο προς τις κτηνοτροφικές μονάδες σε λειτουργούς των κτηνιατρικών που ήταν στην περιοχή για να λάβουν δείγματα. Συγκεκριμένα, ήταν προγραμματισμένες συνολικά πέντε διαφορετικές δειγματοληψίες, εκ των οποίων μόνο οι δύο έγιναν κανονικά ενώ στην τρίτη δεν τους άφησαν καν να την προσεγγίσουν. Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε άλλες δύο μονάδες όπου πρόλαβαν να λάβουν δείγμα αλλά όταν έγιναν αντιληπτοί από τη μάζα των κτηνοτρόφων τους επιτέθηκαν και τους πήραν τα δείγματα καθώς επίσης και τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Το εν λόγω περιστατικό, όπως και η είσοδος κτηνοτρόφων σε περιοχή που απαγορεύεται λόγω των μέτρων, διερευνάται από την Αστυνομία, ενώ λόγω της τεταμένης κατάστασης, κλήθηκε στην περιοχή και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού ο οποίος παρακάθισε σε σύσκεψη. Σημειώνεται ότι έγινε ξεκάθαρο από πλευράς Αστυνομίας ότι δεν τους ζητήθηκε να συνοδεύσουν τους λειτουργούς των κτηνιατρικών κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας. Επιπλέον, υπό το φόβο πιθανής κλιμάκωσης της κατάστασης, η ΑΔΕ Λεμεσού ετοιμάζει ειδικό επιχειρησιακό πλάνο, με την εμπλοκή και διμοιριών της ΜΜΑΔ αλλά και του Αίαντα που βρίσκεται από χθες το πρωί εκτάκτως στη Λεμεσό.

Οι κτηνοτρόφοι πάντως αποχώρησαν από το μπλόκο γύρω στις 2 το μεσημέρι, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις αν τους δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις που ζητούσαν, ότι δεν θα γίνουν θανατώσεις και δειγματοληψίες.

Στο στόχαστρο και δημοσιογράφοι

Όταν τα ΜΜΕ έφτασαν στη Πάχνα διαφάνηκαν και οι διαθέσεις των κτηνοτρόφων αφού επιτέθηκαν λεκτικά, εκτοξεύοντας απειλές σε τηλεοπτικό συνεργείο του ΡΙΚ και άλλων ιδιωτικών καναλιών που μετέβησαν στην περιοχή για να καλύψουν το θέμα. Ταυτόχρονα οι κτηνοτρόφοι που ήταν εκεί μαζεμένοι, έκαναν ρητό σε όλους τους δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν το σημείο του μπλόκου, να μην βγάλουν καθόλου φωτογραφίες και να μην καλύψουν το θέμα με τηλεοπτικά πλάνα, ζητώντας όπως ληφθούν πλάνα μόνο στη σύσκεψη στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου «Φωνή Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου σε δηλώσεις του μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στην Πάχνα, διαχώρισε πάντως την ομάδα που εκπροσωπεί, λέγοντας ότι δεν συμφωνούν με τέτοιου είδους συμπεριφορές και ότι οι ίδιοι απλά θέλουν να βρουν το δίκιό τους, προσθέτοντας ότι, δεν φταίνει σε τίποτα οι λειτουργοί των κτηνιατρικών που απλά κάνουν τη δουλειά τους.

Ζητούν παράταση των θανατώσεων

Την κάθετη διαφωνία του στη θανάτωση ζώων που δεν νοσούν και επανεξέτασή τους ζητά και ο ιδιοκτήτης της φάρμας στην Πάχνα, ο οποίος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο, τα θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού να οφείλονται στην πρόσφατη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Σε δηλώσεις του μετά από σύσκεψη στα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου Πάχνας, ο πάτερ Χρίστος ανέφερε ότι ο ίδιος δεν αποδέχθηκε να υπογράψει για τη θανάτωση των ζώων του, ζήτησε παράταση στη διαδικασία και θανάτωση μόνο όσων ζώων αποδειχθούν ότι νοσούν.

«Τα ζώα μου εμβολιάστηκαν για δεύτερη φορά 16 μέρες πριν γίνει η δειγματοληψία, ενώ το πρωτόκολλο προβλέπει όπως η δειγματοληψία γίνει 30 μέρες μετά», είπε και υπέδειξε ότι «μπορεί να φταίει και το εμβόλιο, ποιος ξέρει ότι δεν είναι το εμβόλιο που επηρέασε τα αποτελέσματα;». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος ζητά επανεξέταση των ζώων «για να δούμε πράγματι αν έχουν αντισώματα», σημειώνοντας ότι δεν θα αποδεχθεί τη θανάτωση όσων δεν νοσούν. «Εκείνα που είναι άρρωστα μόνο να θανατωθούν», συμπλήρωσε.

«Ξέσπασαν» οι Κτηνίατροι

Η επίθεση κατά κτηνιατρικών λειτουργών στην Πάχνα, είχε ως αποτέλεσμα ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, να προειδοποιήσει με μέτρα, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια των κτηνιάτρων και του παρακτηνιατρικού προσωπικού που επιτελούν το έργο τους, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Επίσης διαμήνυσαν πως θα προχωρήσουν σε αποχή από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, περιλαμβανομένων των δειγματοληψιών, εμβολιασμών, θανατώσεων και διαδικασιών αποζημίωσης, εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα από τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πλάνο για προάσπιση του Νόμου

Από την πλευρά τους αποφασισμένες να συνεχίσουν πιστά στη βάση της νομοθεσίας είναι οι αρμόδιες αρχές, στον απόηχο του μηνύματος που έστειλε η ομάδα κτηνοτρόφων «Η φωνή των κτηνοτρόφων», για παρεμπόδιση της οποιασδήποτε θανάτωσης και δειγματοληψίας. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Αστυνομία έχουν καταστρώσει πλάνο δράσης και συγκεκριμένο σχέδιο που θα ακολουθηθεί, σε περίπτωση που τις επόμενες μέρες εκτραχυνθεί η κατάσταση με τους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο και μετά τη σύσκεψη που είχε ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού με αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας με αποτέλεσμα να σταλούν ερωτήματα των κτηνοτρόφων προς το Υπουργείο Γεωργίας για απαντήσεις, δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτράχυνσης και παρατηρείται συνεργασία με τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο την ίδια ώρα διαμήνυσε ότι «αν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, υπάρχει πλάνο δράσης και σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστεί ο Νόμος».

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστική για το κλίμα στο οποίο θα συνεχιστούν οι προσπάθειες διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα έχουν ξανά το Υπουργείο Γεωργίας, οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτικές οργανώσεις τη Δευτέρα στο Υπουργείο Γεωργίας, μια συνάντηση η οποία ήταν ορισμένη από την προηγούμενη σύσκεψη. «Θέλουμε να λειτουργούμε μέσα από τον διάλογο και την επικοινωνία, για να προλαμβάνουμε και να επιλύουμε προβλήματα», ανέφερε στον «Π» αρμόδια πηγή από το Υπουργείο, ενόψει της συνεδρίασης.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ένα πρωτόκολλο και μια νομοθεσία που πρέπει να εφαρμόσουν», δήλωσε η κτηνιατρική λειτουργός στο Υπουργείο Γεωργίας, Νάντια Καλλή, ερωτηθείσα για τη θέση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο αίτημα των κτηνοτρόφων για αναστολή των θανατώσεων μέχρι να εξεταστούν και τα νέα δείγματα. «Και αυτό είναι στο πρόγραμμα, αυτό το πρωτόκολλο εφαρμόζεται, και η νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μέχρι τώρα και με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προχωρούν ως έχει με το πρωτόκολλο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη ή κάποια διαφοροποίηση ή εξαίρεση από τα πρωτόκολλα, καθώς δεν προβλέπεται κιόλας, δεν είναι μονομερείς οι αποφάσεις που λαμβάνονται», εξήγησε.

Στο ερώτημα κατά πόσον θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η θανάτωση των ζώων της μονάδας στην Πάχνα, για την ώρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους και παρακολουθούν τις εξελίξεις, πριν λάβουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που θα επιχειρήσουν να μεταβούν στο σημείο, αυτό αναμένεται να γίνει μόνο με τη συνοδεία της Αστυνομίας για λόγους ασφαλείας.

Κίνδυνος για μεγαλύτερη καταστροφή

Σχολιάζοντας πάντως το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Πάχνα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας μίλησε για επιδείνωση και κάτι που καθιστά τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, ενώ σχολιάζοντας την απόφαση των Κτηνοτρόφων για παρεμπόδιση των θανατώσεων, δήλωσε ότι πρόκειται για ενέργειες οι οποίες επιδεινώνουν το πρόβλημα και ενδεχομένως να δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος διασποράς του ιού. «Αν συνεχίσουμε με αυτές τις δραστηριότητες, δυστυχώς το πρόβλημα θα επεκταθεί με μεγαλύτερη καταστροφή και στην κτηνοτροφία του τόπου μας, αλλά και στην οικονομία του τόπου μας. Με τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να προκύψουν σε όλους τους τομείς», είπε, χαρακτηριστικά.