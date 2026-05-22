Μητρόπολη Πάφου: Φαβορί και ισορροπίες - Έντονο παρασκήνιο λίγο πριν την υποβολή υποψηφιοτήτων

Καθοριστική για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου θεωρείται η ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, όταν η Ιερά Σύνοδος θα συνεδριάσει για την έγκριση του καταλόγου των υποψηφίων και, εφόσον δεν υπάρξουν διαδικαστικά ζητήματα, δεν αποκλείεται ακόμη να έχουμε και εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, ενδεχόμενο που έχει αφήσει ανοικτό ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Ο εκλεκτός των Πάφιων

Στο επίκεντρο του παρασκηνίου βρίσκεται ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα. Αν και το προηγούμενο διάστημα είχε διαμηνύσει ότι δεν θα επιθυμούσε να διεκδικήσει τον θρόνο σε περίπτωση αλλαγής της εκλογικής διαδικασίας και περιορισμού του ρόλου του λαού, οι τελευταίες πληροφορίες διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας.

Παράγοντες από την Πάφο και κύκλοι της μητροπολιτικής περιφέρειας φέρονται να επιθυμούν την κάθοδό του, θεωρώντας ότι διαθέτει διοικητική και ποιμαντική εμπειρία. Εφόσον τελικά εισέλθει στην κούρσα, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις ισχυρότερες υποψηφιότητες. Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης υπηρέτησε με ζήλο την Μητρόπολη Πάφου από το 1985 ώς το 2007 δίπλα στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο το Β.

Άλλα ονόματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο όνομα του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Παγκρατίου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιάτισσας. Πρόκειται για πρόσωπο με έντονο παφίτικο αποτύπωμα και ισχυρή σύνδεση με την επαρχία Πάφου, γεγονός που τον κατατάσσει στους φυσικούς διεκδικητές του θρόνου.

Στη συζήτηση παραμένει και ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, ο οποίος είχε από νωρίς καταγραφεί ως βασικός ενδιαφερόμενος.

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων συγκαταλέγεται επίσης ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, ο οποίος θεωρείται υποψηφιότητα συνέχειας και εμπειρίας, με έντονη παρουσία στα συνοδικά ζητήματα και στα εκκλησιαστικά δρώμενα.

Παρά τα ονόματα που ήδη κυκλοφορούν, εκκλησιαστικοί κύκλοι δεν αποκλείουν νέες υποψηφιότητες μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής ενδιαφέροντος, καθώς το παρασκήνιο γύρω από τον μητροπολιτικό θρόνο παραμένει έντονο ήδη από τον Απρίλιο.

Εκτός εξίσωσης

Την ίδια ώρα, ορισμένα πρόσωπα τίθενται εκτός εξίσωσης. Ο Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, παρότι συζητήθηκε έντονα ως πιθανός ενδιαφερόμενος, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, καθώς δεν πληροί την προϋπόθεση της δεκαετούς ευδόκιμης υπηρεσίας, όπως διευκρίνισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Εκτός διεκδίκησης μένει και ο Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται να κατέλθει υποψήφιος.

Η μεγάλη αλλαγή αφορά τον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος επιτρέπει πλέον την εκλογή Μητροπολιτών από την Ιερά Σύνοδο. Ως εκ τούτου, η διαδοχή στην Πάφο δεν θα κριθεί μόνο από την τοπική απήχηση των υποψηφίων, αλλά κυρίως από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν εντός της Ιεράς Συνόδου. Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου.

Ο Μητροπολιτικός θρόνος της Πάφου είναι κενός με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου στις 22 Μάϊου του 2025 που κήρυξε τον τότε Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό έκπτωτο και από τότε, τοποτηρητής ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος.