Ξύπνησαν όταν η πολυκατοικία έφτασε ένα βήμα πριν την κατάρρευση - Από το 2016 ζητούσαν βελτιωτικά έργα στο Madona Court

Τρεις προειδοποιήσεις την τελευταία δεκαετία είχαν δοθεί από τον Δήμο Λάρνακας αναφορικά με την επικινδυνότητα της πολυκατοικίας Madona Court, στην ενορία Αγίου Νικολάου. Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, σε χθεσινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις, λέγοντας ότι το 2016, το 2022 και το 2024 είχαν σταλεί σχετικές ειδοποιήσεις ώστε να γίνουν τα κατάλληλα βελτιωτικά έργα στο κτήριο, χωρίς όμως να υπάρξει συμμόρφωση.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Τετάρτη (20/ο5) ο τοπικός ΕΟΑ τοιχοκόλλησε τις επίσημες ειδοποιήσεις εκκένωσης στην εν λόγω πολυκατοικία, με 24 διαμερίσματα, η οποία κρίθηκε επικίνδυνη, με τους ενοίκους της (Κύπριοι και ξένοι) να έχουν προθεσμία μέχρι αύριο Σάββατο (23/05) για να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους.

Στην ειδοποίηση εκκένωσης αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «λόγω των σοβαρών και άμεσων κινδύνων που παρουσιάζει η οικοδομή για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων αλλά και των περιοίκων αυτής, με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης, υποχρεούνται να εκκενώσουν και να εγκαταλείψουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλους τους εσωτερικούς χώρους της πολυκατοικίας». Οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες έχουν προειδοποιηθεί ότι, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, ο ΕΟΑΛ θα εκκενώσει μονομερώς την οικοδομή και θα την περιφράξει. Στις δηλώσεις του ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους επέρριψε ξεκάθαρα την ευθύνη στους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και για το γεγονός ότι αποφασίστηκε η εκκένωσή της. Όπως εξήγησε, «η κτηριακή κατάσταση της πολυκατοικίας εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο στατικά και δομικά αλλά και υγειονομικά».

Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που ανταποκρίθηκαν θετικά στην ειδοποίηση εκκένωσης και υπάρχουν και κάποιοι που ζήτησαν καθοδήγηση ως προς τη διαδικασία αποκατάστασης του κτηρίου και άρσης της επικινδυνότητας. «Είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να απομακρύνουν τους ενοίκους από τα διαμερίσματα. Τους καλούμε άμεσα να προχωρήσουν σε εργασίες στα κτήρια και προειδοποιούμε ότι κινδυνεύουν με σοβαρά διοικητικά πρόστιμα αν δεν το πράξουν», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που κάποιοι αρνηθούν να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία, τότε ο Οργανισμός θ’ αποταθεί στο δικαστήριο για να ζητήσει δικαστικά διατάγματα έξωσης.

«Εάν δεν εγκριθούν αυτά τα διατάγματα, τότε η ευθύνη θα βαρύνει το δικαστήριο», παρατήρησε. Όσον αφορά τη δεύτερη πολυκατοικία που κρίθηκε επικίνδυνη, στην ενορία Χρυσοπολίτισσας, έγινε γνωστό ότι σήμερα Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα θα τοιχοκολληθούν ειδοποιήσεις εκκένωσης. Τέλος, για το θέμα της προσωρινής στέγασης των ανθρώπων που θα επηρεαστούν από τις εκκενώσεις έχουν εξευρεθεί διαθέσιμα δωμάτια ξενοδοχείων έπειτα από πρωτοβουλία του Δήμου Λάρνακας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, σε άλλα 22 κτήρια στην πόλη κι επαρχία διενεργούνται επιπρόσθετοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί ο βαθμός επικινδυνότητάς τους.