Ποιά είναι η «κλίκα» πίσω από τον Τυχικό - Αντάρτικο από πιστούς

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, ο οποίος σχολίασε τις εξελίξεις που ακολούθησαν την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη με 11 ψήφους, κάνοντας λόγο για ανάγκη αποκατάστασης καταστάσεων που, όπως ανέφερε, είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Μακαριότατος υποστήριξε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου διαπίστωσε πως τα όσα εκτυλίχθηκαν στην Πάφο δεν συνιστούσαν μεμονωμένα ή παρορμητικά περιστατικά, αλλά μια ευρύτερη κατάσταση η οποία, όπως σημείωσε, έπρεπε να διορθωθεί προς όφελος της Εκκλησίας συνολικά.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για την ύπαρξη οργανωμένου κύκλου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένη «κλίκα» επηρέαζε τις εξελίξεις γύρω από τη Μητρόπολη Πάφου και διατηρούσε σχέσεις με τον τέως Μητροπολίτη ακόμη και πριν από την εκλογή του. Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε, μάλιστα, ως «τραγικές καταστάσεις» τις δημόσιες αναφορές του τέως Μητροπολίτη περί εμφάνισης του Αποστόλου Παύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», επικεφαλής της συγκεκριμένης «κλίκας» φέρεται να είναι ο Θεόδωρος Ζήσης, πρώην καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόσωπο που συνδέεται με το κίνημα των αποτειχισμένων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη των συγκεκριμένων κύκλων δεν αναγνωρίζουν Πατριάρχες και ιεράρχες, αποφεύγουν τη μνημόνευση και αυτοπροσδιορίζονται ως αποτειχισμένοι.

Κατά τις ίδιες πηγές, από τη Θεσσαλονίκη μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου και ο Δήμος Σερκελίδης, πρόσωπο που φέρεται να συνδεόταν με τον συγκεκριμένο κύκλο και ο οποίος αργότερα καθαιρέθηκε από το Συνοδικό Δικαστήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός φέρεται να μετέβαινε στη Θεσσαλονίκη και συλλειτουργούσε με μέλη των συγκεκριμένων ομάδων. Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε τεθεί υπόψη του Αρχιεπισκόπου από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, μέσω καταγγελιών ότι πρόσωπα από την Εκκλησία της Κύπρου συμμετείχαν σε λειτουργίες αποτειχισμένων στην Ελλάδα.

Οι σχετικές αναφορές, έκαναν λόγο για συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας της Κύπρου σε λειτουργίες αποτειχισμένων κύκλων και για αξιοποίησή τους από συγκεκριμένα πρόσωπα. Εκκλησιαστικές πηγές υποστηρίζουν ότι όταν η Αρχιεπισκοπή αντιλήφθηκε την έκταση του ζητήματος και τη φερόμενη εμπλοκή του τέως Μητροπολίτη Πάφου , θεώρησε τα στοιχεία επαρκή, προχωρώντας μεταξύ άλλων και στην καθαίρεση του Δήμου Σερκελίδη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εν λόγω κύκλοι δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα, ωστόσο οργανώνονται και μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, χρησιμοποιώντας συχνά ψευδώνυμα, ενώ φέρονται να εξαπολύουν προσωπικές επιθέσεις κατά εκκλησιαστικών προσώπων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αποτειχισμένοι διατηρούν έντονη αντιπαράθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδας, τους οποίους κατηγορούν για «οικουμενισμό» και για συμμετοχή σε διαλόγους με άλλες χριστιανικές εκκλησίες, όπως η Ρωμαιοκαθολική και οι Προτεσταντικές κοινότητες. Κατά τις ίδιες εκκλησιαστικές πηγές, στο παρελθόν γινόταν διαχωρισμός μεταξύ «καθαρών» και «ακαθάρτων», με τα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων να αυτοπροσδιορίζονται ως οι αυθεντικοί εκφραστές της Ορθόδοξης πίστης. Για τον λόγο αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει τον όρο «υπερορθόδοξοι» για να περιγράψει τις συγκεκριμένες τάσεις.

Κύκλοι της Εκκλησίας της Κύπρου υποστηρίζουν ότι η βασική διαφωνία των αποτειχισμένων αφορά τη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε διαλόγους με άλλες χριστιανικές εκκλησίες, ξεκινώντας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τον Αρχιεπίσκοπονα θεωρεί ότι ο τέως Μητροπολίτης Πάφου επηρεάζεται από ακραίους εκκλησιαστικούς κύκλους.

Δεν αποδέχονται τον Γρηγόριο

Την ίδια ώρα έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τις εξελίξεις στην Μητρόπολη Πάφου εκφράζουν πιστοί που δηλώνουν ότι ανήκουν στο ποίμνιο του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι θεωρούν πως η αποδοχή του μητροπολιτικού θρόνου από τον νυν επικεφαλής Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, συνιστά ενέργεια την οποία δεν αποδέχονται εκκλησιολογικά και πνευματικά. Παράλληλα, εκφράζουν τη στήριξή τους προς τον τέως Μητροπολίτη και τα πνευματικά του τέκνα, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν να εκφράζουν δημόσια τη διαφωνία τους.

Διαψεύδει για Μητρόπολη Σόλων

Αναφορικά με τα σενάρια περί δημιουργίας νέας Μητρόπολης στους Σόλους, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος διευκρίνισε χθες ότι ουδέποτε τέθηκε τέτοιο ζήτημα προς συζήτηση. Όπως εξήγησε, η μοναδική πρόταση που είχε εξεταστεί αφορούσε την παραμονή του τέως Μητροπολίτη Πάφου σε θέση Επισκόπου, με συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες.