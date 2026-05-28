Τεστ ωριμότητας για το Κυπριακό

Η επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο μετά από απουσία τεσσάρων μηνών, φαίνεται ότι δεν αποτελεί μια τυπική διπλωματική επίσκεψη. Τα Ηνωμένα Εθνη δείχνουν ότι έχουν διάθεση να δοκιμάσουν αν υπάρχουν προϋποθέσεις για ουσιαστική κινητικότητα στο Κυπριακό. Συνεπώς, οι χωριστές συναντήσεις που θα έχει η κα. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες στις 8 Ιουνίου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Μετά τις εκλογές της 24ης Μαΐου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάδειξη νέου προέδρου της Βουλής, το πολιτικό σύστημα της Κύπρου — κυβέρνηση και κόμματα — καλείται να αξιοποιήσει τη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών να θέσει σε κίνηση το Κυπριακό. Οι εσωτερικές πολιτικές εκκρεμότητες που συχνά χρησιμοποιούνται ως άλλοθι έχουν, σε μεγάλο βαθμό, κλείσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Πολίτη», η κα. Ολγκίν επιστρέφει με πρόθεση να βολιδοσκοπήσει κατά πόσο υπάρχουν πραγματικές προοπτικές για μια στρατηγική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ή, τουλάχιστον, για μια ισχυρά διατυπωμένη κοινή δήλωση. Ένα τέτοιο κείμενο θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο σοβαρό βήμα για να φτάσουμε σε επίσημες συνομιλίες με ουσία και συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Το μομέντουμ, θεωρητικά, υπάρχει. Και υπάρχει ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και στις δύο χώρες πριν από το τέλος του έτους, γεγονός που παραδοσιακά λειτουργεί ανασταλτικά για το Κυπριακό. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί διαρκή δικαιολογία για παράταση της στασιμότητας. Αντίθετα, η ελληνοκυπριακή πλευρά διαθέτει και νωπή λαϊκή εντολή να προχωρήσει. Οι εκλογές της 24ης Μαΐου έστειλαν και ένα άλλο, πιο ουσιαστικό μήνυμα. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ, που διατηρούν συγκλίνοντα προσανατολισμό στο Κυπριακό, συγκέντρωσαν μαζί το 51% της λαϊκής ψήφου. Η κοινωνική και πολιτική «μαγιά» για μια ευρύτερη αποδοχή ενός σχεδίου λύσης είναι υπαρκτή. Το Κυπριακό δεν συζητήθηκε στην προεκλογική περίοδο, αλλά όλοι ξέρουμε τις θέσεις των κομμάτων.

Κατά την προεκλογική περίοδο ζητήθηκε από τους πολίτες σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ώριμη στάθμιση των πολιτικών επιλογών. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν. Τώρα η ευθύνη μεταφέρεται στο πολιτικό σύστημα. Τώρα είναι η ώρα και το πολιτικό σύστημα να ανταποκριθεί, να δείξει ανάλογη ωριμότητα και να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για επίλυση του Κυπριακού.