«Αναβρασμός» στην Αστυνομία: ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ ζητούν επείγουσα συνάντηση με Χριστοδουλίδη για το ωράριο

Άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης έχει ζητήσει η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, για να συζητηθεί το θέμα του ωραρίου και η απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας για το θέμα αυτό.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η Αστυνομία καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της χώρας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο διάλογος για τα εργασιακά ζητήματα να διεξάγεται με υπευθυνότητα, στη βάση τεκμηρίωσης και με σεβασμό προς τους θεσμούς.

"Η ιστορία του συνδικαλισμού στη χώρα μας και ειδικότερα στην Αστυνομία έχει καταδείξει ότι οι σημαντικές κατακτήσεις προς όφελος των εργαζομένων δεν επιτυγχάνονται μέσα από εντάσεις, εκβιασμούς ή λαϊκισμούς, αλλά μέσα από δομημένο και έγκυρο διάλογο, υπεύθυνη στάση και εποικοδομητική συνεργασία με την Πολιτεία", σημειώνει.

Εξάλλου, προσθέτει ότι αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν διαχρονικά ο ΣΑΚ και η ΠΑΣΥΔΥ, παραμένοντας προσηλωμένοι στις αρχές αυτές και πάντοτε με γνώμονα την κατάληξη στις ρυθμίσεις εκείνες που θα εξυπηρετούν και θα διασφαλίζουν τόσο τα συμφέροντα και την ευημερία των αστυνομικών όσο και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Σώματος και κατ’ επέκταση το δημόσιο συμφέρον.

"Δεν καθοδηγούμαστε από πάθη, την ένταση της στιγμής και παρορμητισμό, χαρακτηριστικά που αναπόφευκτα οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις και προχειρότητες. Επιμένουμε στη σοβαρότητα, την αντικειμενική κρίση και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με οδηγό μας την πολύχρονη εμπειρία μας στον επιτυχή χειρισμό σύνθετων εργασιακών ζητημάτων", σημειώνουν.

ΚΥΠΕ