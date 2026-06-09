Καταγγελίες Τάττη για απειλές από τον Μπάρο - «Δεν ήταν απειλή», απαντά ο βουλευτής

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρη Μπάρου προχώρησε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των βουλευτικών εκλογών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Τάττης ανέφερε ότι επικοινώνησε με βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας στο πλαίσιο δημοσιογραφικών επαφών για συμμετοχή τους στην εκπομπή του. Ανάμεσα στα πρόσωπα που κάλεσε ήταν και ο νεοεκλεγείς βουλευτής Δημήτρης Μπάρος.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η συνομιλία ξεκίνησε σε επαγγελματικό κλίμα, με τον ίδιο να συστήνεται και να απευθύνει πρόσκληση στον κ. Μπάρο να φιλοξενηθεί στην εκπομπή. Όπως ισχυρίζεται, ο βουλευτής δεν έδειξε πρόθεση να αποδεχθεί την πρόσκληση, χωρίς να δώσει σαφή εξήγηση, ενώ η στάση του ήταν από την αρχή κάπως επιθετική.

Ο κ. Τάττης ανέφερε ότι, αντιλαμβανόμενος πως δεν υπήρχε ενδιαφέρον για συμμετοχή, ενημέρωσε τον βουλευτή ότι θα ανέφερε στην εκπομπή πως είχαν προσκληθεί εκπρόσωποι της Άμεσης Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν θετικά. Όπως καταγγέλλει, η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Μπάρου.

«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Μπορώ να σου καταστρέψω την καριέρα αν θέλω», φέρεται να του είπε ο βουλευτής, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο οποίος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναφορά ως ευθεία απειλή.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μπάρος απορρίπτει τους ισχυρισμούς και κάνει λόγο για επιλεκτική παρουσίαση της συνομιλίας. Όπως υποστηρίζει, από την αρχή της επικοινωνίας δέχθηκε πιεστική και επιθετική συμπεριφορά από τον δημοσιογράφο, ενώ ο ίδιος απάντησε ευγενικά ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει λόγω αυξημένων υποχρεώσεων.

Ο βουλευτής ισχυρίζεται ότι ο δημοσιογράφος επέμεινε επανειλημμένα να λάβει εξηγήσεις για την άρνησή του και στη συνέχεια τον ενημέρωσε ότι θα δημοσιοποιούσε το γεγονός ότι δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η στάση εκλήφθηκε ως πίεση και απειλή.

Αναφερόμενος στην επίμαχη φράση, ο κ. Μπάρος υποστήριξε ότι δεν είπε πως θα «καταστρέψει» την καριέρα του δημοσιογράφου, αλλά ότι «μπορεί να χρειαστεί να τερματιστεί η καριέρα σου», επιμένοντας ότι η τοποθέτηση αυτή έγινε ως αντίδραση σε όσα ο ίδιος θεωρούσε απειλητική συμπεριφορά.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν ορθή, απάντησε πως δεν επρόκειτο για απειλή αλλά για προειδοποίηση, ενώ τόνισε ότι σέβεται το δημοσιογραφικό λειτούργημα και δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.