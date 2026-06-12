Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες: Τα 4 καθημερινά αντικείμενα που δεν πρέπει να ξεχάσετε ποτέ στο αυτοκίνητο

Οι πρώτες πραγματικά ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού είναι εδώ, που σημαίνει ότι ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες το εσωτερικό των αυτοκινήτων μετατρέπεται ήδη σε «φούρνο».

Για πολλούς από εμάς, το αυτοκίνητο αποτελεί ένα «δεύτερο σπίτι», αφού όχι απλά περνάμε αρκετό χρόνο πίσω από το τιμόνι, αλλά αφήνουμε και αρκετά από τα προσωπικά μας αντικείμενα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ώστε να μην τα κουβαλάμε συνέχεια μαζί μας.

Ωστόσο ακόμη και παρκαρισμένα στη σκιά, στο εσωτερικό των αυτοκινήτων το καλοκαίρι συχνά αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου, ενώ αν μείνουν εκτεθειμένα στον ήλιο, η θερμοκρασία στην καμπίνα μπορεί να ξεπεράσει τους 60 βαθμούς. Αυτή η συνθήκη μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, αφού ορισμένα αντικείμενα δεν είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε τόσο ακραίες συνθήκες.

Ανάμεσα στα πιο ευαίσθητα αντικείμενα είναι και οι ηλεκτρονικές συσκευές. Κινητά, φορητοί υπολογιστές, tablets, φωτογραφικές μηχανές και power banks αποτελούν για πολλούς απαραίτητα σύνεργα στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο όλες αυτές οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αντιδρούν πολύ άσχημα σε υψηλές θερμοκρασίες.

The sun has been strong but beware this can cause fire ⚠️



Earlier we attended a fire caused by sunglasses left on the dashboard.



Make sure you keep reflective objects out of direct sunlight ✅ pic.twitter.com/RFp2TaEFZL — Nottinghamshire Fire and Rescue Service (@nottsfire) May 27, 2023

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το φούσκωμα της μπαταρίας, η ανάφλεξη ή στη χειρότερη περίπτωση η έκρηξή της. Εκτός από την προφανή καταστροφή της ίδιας της συσκευής, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στο εσωτερικό του οχήματος.

ο ίδιο ισχύει για τους αναπτήρες, που εκτός από αέριο διαθέτουν και εύφλεκτο υγρό. Σε συνθήκες καύσωνα, οι μικρές αυτές «φιάλες» μπορούν να σκάσουν, προκαλώντας ζημιές στο ταμπλό, τα ντουλαπάκια ή ακόμα και στον χώρο αποσκευών.

Επιπλέον, πολλά κοινά σπρέι, όπως αποσμητικά, καθαριστικά, εντομοκτόνα ή ακόμα και σπρέι βαφής, περιέχουν προωθητικά αέρια τα οποία αυξάνουν δραματικά την πίεσή τους με τη θερμότητα, επομένως μπορεί να αποδειχθούν εξίσου επικίνδυνα.

Από την άλλη μεριά, το «φαινόμενο του μεγεθυντικού φακού» -όπως ονομάζεται- είναι από τις βασικές αιτίες πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις, και μπορεί να δημιουργηθεί και στην καμπίνα του αυτοκινήτου μας.Οι ηλιακές ακτίνες περνούν μέσα από το παρμπρίζ, και στην περίπτωση που έχουμε αφήσει τα γυαλιά ηλίου σε περίοπτη θέση, ο κυρτός φακός μπορεί να συγκεντρώσει τις ακτίνες του φωτός σε ένα σημείο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκληθεί φωτιά, η οποία μπορεί να επεκταθεί, όπως φαίνεται και στην παραπάνω δημοσίευση, η οποία αφορά πυρκαγιά που προκλήθηκε από γυαλιά ηλίου πριν από τρία χρόνια στο Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας.

Πολλοί ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι κοινά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως η παρακεταμόλη, το σιρόπι για τον βήχας και άλλα παυσίπονα, έχουν μια μέγιστη θερμοκρασία στην οποία παραμένουν αποτελεσματικά. Η αποθήκευση ενός πακέτου παυσίπονων μέσα στο αυτοκίνητο σε συνθήκες καύσωνα θα μπορούσε να τα καταστήσει λιγότερο αποτελεσματικά ή ακόμα χειρότερα επικίνδυνα.

Τα περισσότερα εμπορικά παυσίπονα και φάρμακα είναι πιστοποιημένα μέχρι τους 25°C, που σημαίνει ότι μπορεί να επιδεινώσετε άθελά σας την κατάστασή σας παίρνοντάς τα, και να μην αντιμετωπίσετε την πάθηση για την οποία τα χρειάζεστε πραγματικά.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες συνιστούν κατ’ αρχάς σοβαρό κίνδυνο για οποιονδήποτε βρίσκεται εντός του οχήματος, γι’ αυτό και δεν πρέπει ποτέ, για κανέναν λόγο, να εγκαταλείπονται μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο παιδιά ή κατοικίδια ζώα.

carandmotor.gr