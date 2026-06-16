Πέραν του 40% των νεκρών σε θανατηφόρα είναι μοτοσικλετιστές

Στο ρεπορτάζ συνείσφερε και ο Ανδρέας Ποταμίτης Τα δύο τελευταία θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους μοτοσικλετιστές. Και στα δύο τελευταία δυστυχήματα τα θύματα ήταν οδηγοί μοτοσικλέτας. Ένα στοιχείο που υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι οδηγοί δικύκλων είναι σαφώς πιο ευάλωτοι και απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στους δρόμους. Το καμπανάκι για τους μοτοσικλετιστές ηχεί και από τα στατ...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.