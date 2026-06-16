Κράτος Μαφία: «Ο Αναστασιάδης είναι η ντροπή της χώρας», λέει το ΑΚΕΛ - «Να διερευνηθούν τα πιθανά αδικήματα», τονίζει ο ΔΗΣΥ

Θέση για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, πήραν το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Την ύπαρξη συστήματος συμφερόντων κατά τη διακυβέρνηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού, επιβεβαιώνει το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη, δηλώνει το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη διερεύνηση και τα ενδεχομενα ποινικά αδικήματα, υπήρξε «κραυγαλέα και σκανδαλώδης σύγκρουση συμφέροντος του Νίκου Αναστασιάδη και Υπουργών του στη βιομηχανία των χρυσών διαβατηρίων που έστησαν και σε σειρά άλλων υποθέσεων".

"Το σύστημα συμφερόντων που έστησε η Κυβέρνηση Συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδη επιδόθηκε σε ένα γιγαντιαίο φαγοπότι πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού, εξευτέλισε το κράτος και τους θεσμούς και ντρόπιασε τη χώρα διεθνώς", αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει πως τα ποινικά αδικήματα που αποδίδει η Αρχή Κατά της Διαφθοράς στον Νίκο Αναστασιάδη, στο δικηγορικό του γραφείο και συνέταιρούς του καθώς και άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός του όπως ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου είναι εξαιρετικά σοβαρά και ντροπιαστικά για έναν Πρόεδρο της χώρας. "Κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επηρεασμού, ξέπλυμα, συνωμοσίες. Απαιτείται να προχωρήσει η ποινική δίωξη όλων όσοι εμπλέκονται αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας -που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος- δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης. Οι κατηγορούμενοι πρέπει να βρεθούν στο σκαμνί της Δικαιοσύνης και οι ένοχοι στη φυλακή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η ατιμωρησία", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ δηλώνει πως ο βίος και η πολιτεία του κ. Αναστασιάδη αποτελούν «ντροπή για την χώρα» και το γεγονός ότι ο ΔΗΣΥ "επιμένει να τον υπερασπίζεται και να τον καμαρώνει προσβάλλει τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Αναμένουμε από την ηγεσία του Συναγερμού αλλά και τον Νίκο Χριστοδουλίδη έστω και τώρα να πάρει θέση".

Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ λέει ότι "το σύστημα συμφερόντων που έστησε ο Νίκος Αναστασιάδης δεν τερματίστηκε με την αποχώρηση του από την Προεδρία. Το ξήλωμα αυτού του συστήματος είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας και αποτελεί ελάχιστο χρέος προς την αξιοπρέπεια του λαού και της χώρας", καταλήγει.

ΔΗΣΥ: «Να διερευνηθούν τα πιθανά αδικήματα»

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς κάνει λόγο για πιθανά αδικήματα.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι θέση του κόμματος είναι πως τα πιθανά αυτά αδικήματα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, όπως είναι και η σύσταση της Αρχής.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προσθέτει ότι η θέση αυτή συνάδει με τη στάση του υπέρ της συντεταγμένης διερεύνησης κάθε καταγγελίας, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Καταληκτικά, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας, του ελέγχου και της μηδενικής ανοχής σε οτιδήποτε μεμπτό.

Όχι σε θεσμικές σκιές στον χειρισμό του "Κράτος Μαφία", λέει το Κίνημα Οικολόγων

Βαθύ προβληματισμό, προκαλούν τα όσα δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με την έρευνα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών και καλεί την πολιτεία να διασφαλίσει ότι η επόμενη φάση χειρισμού της υπόθεσης δεν θα βρεθεί εγκλωβισμένη σε θεσμικές σκιές και ότι πρέπει να ανατεθεί σε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές η αξιολόγηση των ευρημάτων της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Σημειώνει ότι η παραπομπή της Έκθεσης στη Νομική Υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ακόμη κύκλος καθυστέρησης ή αδιαφάνειας αλλά αντιθέτως, πρέπει να συνοδευτεί από σαφείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας, διαφάνειας και αντικειμενικής αμεροληψίας.

Ταυτόχρονα, καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους σε ουσιαστική ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, με πραγματικές εξουσίες, σαφείς διαδικασίες διερεύνησης, αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη σύγκρουση συμφέροντος και θεσμικές εγγυήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι υποθέσεις διαφθοράς θα εξετάζονται χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς πολιτικές σκιές, προσθέτοντας ότι η θέση του κινήματος παραμένει σταθερή: "πλήρης σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας, αλλά μηδενική ανοχή στη συγκάλυψη".

Χιουμοριστική προσέγγιση από το Βολτ Κύπρου