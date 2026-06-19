Κράτος Μαφία: Στο τραπέζι και ξένοι ποινικοί ανακριτές

Η ανακοίνωση της πρόθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», προκάλεσε συζήτηση για το ποιος ή ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο. Βεβαίως στην εξίσωση μπαίνει και ο παράγοντας «αμεροληψία», που στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί στον απόλυτο βαθμό, κυρίως λόγω των προσώπων που κατονομάζονται και τις θεσμικές θέσεις που κατείχαν, ειδικά όταν πρόκειται για έρευνα που θα στρέφεται εναντίον του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στο τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο η ποινική διερεύνηση να ανατεθεί σε ξένους ποινικούς ανακριτές. Υπάρχει σαφώς και το ενδεχόμενο, εάν θα διοριστούν δύο ποινικοί ανακριτές, η ομάδα να αποτελείται από έναν ξένο και έναν Κύπριο νομικό εγνωσμένου κύρους. Κατάληξη σε ό,τι αφορά την ανακριτική ομάδα που θα συσταθεί αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς το πόρισμα με τα παραρτήματά του θα διαβιβαστεί από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, στη Νομική Υπηρεσία, την ερχόμενη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι η Αυστραλή, Γκαμπριέλ Λουίζ Μακιντάιαρ, ηγήθηκε της έρευνας σε σχέση με τις καταγγελίες στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη. Στην ερευνητική ομάδα ήταν επίσης οι νομικοί, Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου.

Επιπρόσθετα με τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ή ανακριτών, και μετά την αυτοεξαίρεση από οποιαδήποτε διαδικασία του γενικού εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, του βοηθού γενικού εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και της επικεφαλής του τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας Έλενας Κλεόπα, προκύπτει το ερώτημα με ποιο τρόπο θα γίνει το επόμενο βήμα, δηλαδή η ετοιμασία κατηγορητηρίων και η άσκηση ποινικών διώξεων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι η ίδια που εφαρμόστηκε στο πρόσφατο παρελθόν και στην υπόθεση με τον πρώην βοηθό γενικό εισαγγελέα, Ρίκκο Ερωτοκρίτου. Ο τότε γενικός εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, είχε προχωρήσει στον διορισμό του δικηγόρου Ηλία Στεφάνου, για να τον εκπροσωπήσει στην υπόθεση εναντίον του Ρίκκου Ερωτοκρίτου. Ο κ. Στεφάνου εμφανίστηκε στη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου ως δημόσιος κατήγορος, καθώς οι εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας ήταν υφιστάμενοι του βοηθού γενικού εισαγγελέα. Δηλαδή, ο τότε γενικός εισαγγελέας είχε εκχωρήσει εξουσίες στον κ. Στεφάνου για σκοπούς της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές από τη στιγμή που διοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο ρόλος τους θα περιοριστεί μόνο στην ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης. Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας θα δύναται να ζητήσουν συνδρομή ή καθοδήγηση από το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας. Όταν ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση, το Εισαγγελικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για τις ποινικές διώξεις, εκτός εάν εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα σε ιδιώτη νομικό και να εμφανιστεί αυτός στο δικαστήριο εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας.

Υπάρχει, βεβαίως, και το ενδεχόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης να έχει αφυπηρετήσει ο γενικός εισαγγελέας και όλα τα πιο πάνω που καταγράφονται να λάβουν διαφορετική τροπή. Πάντως η πολυπλοκότητα της διερεύνησης είναι δεδομένη, καθώς υπάρχουν στα πρόσωπα που κατονομάζονται, πέραν του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, η πρώην προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ, πρώην δικαστής, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής.