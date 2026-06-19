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Νέο αεροπορικό πλήγμα κατά ταχύπλοου με τρεις νεκρούς στον Ειρηνικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το σκάφος που καταστράφηκε χθες «επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν από αέρος χθες Πέμπτη ακόμη ένα ταχύπλοο, το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

   Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι το σκάφος που καταστράφηκε χθες «επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

   «Τρεις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ενέργειας», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για τις επιχειρήσεις του είδους, παραθέτοντας ασπρόμαυρο «αποχαρακτηρισμένο» απόσπασμα βίντεο, διάρκειας 15 δευτερολέπτων, που απαθανατίζει το πλήγμα.

   Ο αμερικανικός στρατός διεξάγει από τον Σεπτέμβριο του 2025 εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών, στοχοποιώντας ταχύπλοα στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική· την παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά -- η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πέρυσι διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις. Πάνω από διακόσιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις του είδους μέχρι σήμερα, με βάση τις ανακοινώσεις του.

   Η κυβέρνηση Τραμπ ωστόσο ουδέποτε έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός της χώρας. Ειδικοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και αξιωματούχοι του ΟΗΕ θεωρούν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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