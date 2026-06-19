Εκβιασμοί, απειλές και εκατομμύρια ευρώ - Σε απευθείας δίκη οι τέσσερις κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας το οποίο θα συνεδριάσει στις 3 Αυγούστου στις 8.45 το πρωί παραπέμφθηκαν την Παρασκευή οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που ερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 44, 49 και 42 ετών, καθώς και μία γυναίκα 45 ετών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου προέβαλε ένσταση στους λόγους που προβλήθηκαν από την κατηγορούσα αρχή με σκοπό την κράτηση του κατηγορούμενου.

Αρχικά η υπεράσπιση έθεσε αίτημα εξαίρεσης του Δικαστή από την διαδικασία πριν αρχίσει διότι ήταν ο ίδιος ο Δικαστής ο οποίος εξέτασε το αίτημα κράτησης του κατηγορούμενου όπου εξέδωσε απόφαση στην οποία πραγματεύεται το θέμα του κινδύνου επηρεασμού μαρτύρων. Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπόνοια αντικειμενικής προκατάληψη εναντίον του κατηγορούμενου η υπεράσπιση έθεσε ζήτημα εξαίρεσης του Δικαστή από την διαδικασία. Ο Δικαστής απέρριψε το σχετικό αίτημα.

Στο πλαίσιο της ένστασης στο αίτημα για κράτηση η υπεράσπιση προέβαλε ενδιάμεσο αίτημα για προσκόμιση μαρτυρίας σε σχέση με υπόθεση που διερευνήθηκε στην Αμμόχωστο στη βάση ισχυρισμών του παραπονούμενου για προσπάθεια επηρεασμού μαρτύρων για να καταδείξει ότι δεν ευσταθούν αυτοί οι ισχυρισμοί.

Ο ισχυρισμός του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου 1 (του 44χρονου) Αντώνης Δημητρίου ανέφερε στο δικαστήριο πως «εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας υπάρχει σκανδαλώδης και άνιση μεταχείριση μεταξύ των κατηγορούμενων σε σχέση με το θέμα της κράτησης».

Ο Δικαστής ανέφερε πώς εξέτασε με προσοχή το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου για να κλητευθούν μαρτυρίες όπως εισηγήθηκε. Είπε πως δεν έχει πεισθεί «λόγω του ότι προσκομίσθηκε μαρτυρικό υλικό από την κατηγορούσα αρχή στο δικαστήριο».

Η υπόθεση ορίστηκε για αγορεύσεις την Δευτέρα στις 10:00 πρωί με τους κατηγορούμενους 44 και 49 ετών να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τότε.

Η 45χρονη αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους, αφού κλήθηκε να καταβάλει 150 χιλιάδες ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, να τοποθετηθεί στο stop list και να υπογράφει δύο φορές την εβδομάδα στον αστυνομικό σταθμό Ορόκλινης.

Ο 42χρονος αφέθηκε ελεύθερος με όρους, καθώς θα πρέπει να καταβάλει 110 χιλιάδες ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να τοποθετηθεί στο stop list και να υπογραφεί δύο φορές την εβδομάδα στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου και να καταβάλει 70 χιλιάδες ευρώ μετρητά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 49χρονος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για άλλες υποθέσεις που δικάζονται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται καταγγελία πολίτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι για χρόνια δεχόταν πιέσεις, απειλές και οικονομική εκμετάλλευση από άτομα που φέρονται να δρούσαν οργανωμένα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν σε προηγούμενη δικάσιμο στο δικαστήριο, όλα ξεκίνησαν από αγοραπωλησίες ακινήτων εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, ο παραπονούμενος φέρεται να κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά για υποτιθέμενες επενδύσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες και προσωπικές υποθέσεις.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εκβιασμούς, απειλές, οικονομικές απαιτήσεις και συνεχή ψυχολογική πίεση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό κατά το οποίο άγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε έξω από την οικία του παραπονούμενου, λίγες ημέρες μετά την άρνησή του να καταβάλει νέο χρηματικό ποσό.

Οι ανακριτές εξετάζουν μεγάλο όγκο στοιχείων, μεταξύ των οποίων τραπεζικές συναλλαγές, επιταγές, συμβόλαια και καταθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες ηλικίας 44 και 49 ετών και η 45χρονη γυναίκα αντιμετωπίζουν συνολικά 14 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή παράνομη στέρηση ελευθερίας, απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες οι οποίες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή στέρηση ελευθερίας ατόμου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση του ορίου συναλλαγών μεγάλων ποσών σε μετρητά έναντι αγαθών ή υπηρεσιών.

Ποινικές διώξεις έχουν καταχωρηθεί εναντίον 49χρονου και άντρα 51 ετών σε ξεχωριστή αλλά συνδεδεμένη υπόθεση, η οποία αφορά φερόμενη παρεμπόδιση αστυνομικής έρευνας και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ