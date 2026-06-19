Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία - Τίθεται σήμερα το απόγευμα σε ισχύ

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα για τη μείωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε Αμερικανός αξιωματούχος, η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από έντονες διπλωματικές παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, ενώ η εφαρμογή της τέθηκε σε ισχύ άμεσα.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στο διπλωματικό πεδίο, μετά και την προσωρινή διακοπή των επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στην Ελβετία. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η εκεχειρία στον Λίβανο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την προώθηση του μνημονίου κατανόησης που βρίσκεται υπό συζήτηση, με στόχο τη σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.