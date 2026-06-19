Οι παραλίες της Κύπρου που αξίζουν μια θέση στο καλοκαίρι μας

Η Κύπρος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις όταν η συζήτηση φτάνει στη θάλασσα. Από τις λευκές αμμουδιές της Αγίας Νάπας μέχρι τους πιο άγριους κόλπους του Ακάμα, το νησί διαθέτει παραλίες για κάθε διάθεση: κοσμοπολίτικες, οικογενειακές, ήσυχες, οργανωμένες ή σχεδόν ανέγγιχτες.

Δεν υπάρχει, βέβαια, μία αντικειμενική λίστα με τις «ωραιότερες». Υπάρχουν όμως παραλίες που ξεχωρίζουν σταθερά – για τα καθαρά νερά, το τοπίο, την άμμο, την προσβασιμότητα ή τη φυσική τους αξία. Η Κύπρος καταγράφει διαχρονικά υψηλές επιδόσεις στην ποιότητα των νερών κολύμβησης, ενώ πολλές παραλίες της διαθέτουν Γαλάζια Σημαία. Η επίσημη διαδικτυακή πύλη τουρισμού της Κύπρου visitcyprus.com που λειτουργεί υπό την αιγίδα του υφυπουργείου Τουρισμού σημειώνει ότι οι παραλίες στην Κύπρο είναι δημόσιες και η πρόσβαση σε αυτές είναι δωρεάν, με χρέωση μόνο για υπηρεσίες όπως ξαπλώστρες ή ομπρέλες όπου προσφέρονται.

Nissi Beach: Η εικόνα της Αγίας Νάπας

Η Nissi Beach είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη παραλία της Κύπρου. Βρίσκεται δυτικά του κέντρου της Αγίας Νάπας και ξεχωρίζει για τη λεπτή χρυσαφένια άμμο, τα ρηχά και ήρεμα νερά και το μικρό νησάκι από το οποίο πήρε το όνομά της. Είναι πλήρως οργανωμένη, με θαλάσσια σπορ, beach bars και έντονη καλοκαιρινή κίνηση – άρα δεν είναι η επιλογή για όσους αναζητούν ησυχία, αλλά είναι σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές.

Fig Tree Bay: Το κλασικό καλοκαίρι του Πρωταρά

Στον Πρωταρά, το Fig Tree Bay συνδυάζει όλα όσα ζητά κάποιος από μια οργανωμένη παραλία: καθαρά νερά, χρυσαφένια άμμο, υποδομές, επιλογές για φαγητό και θαλάσσια σπορ. Το όνομά της προέρχεται από μια συκιά που, σύμφωνα με το Visit Cyprus, βρίσκεται στην περιοχή από τον 17ο αιώνα. Είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες για οικογένειες και επισκέπτες που θέλουν άνεση χωρίς να απομακρυνθούν από τον αστικό ιστό του Πρωταρά.

Κόννος: Μικρός κόλπος, μεγάλη ομορφιά

Ανάμεσα στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, κοντά στο Κάβο Γκρέκο, ο Κόννος είναι από τις πιο φωτογενείς παραλίες του νησιού. Μικρότερη σε έκταση, πιο κλειστή και προστατευμένη, προσφέρει ήρεμα, διάφανα νερά και αίσθηση φυσικού κόλπου. Η τοποθεσία της – με το πράσινο και τα βράχια γύρω από την παραλία – της δίνει έναν χαρακτήρα διαφορετικό από τις πιο ανοιχτές, κοσμοπολίτικες παραλίες της περιοχής.

Μακρόνησος: Τρεις κόλποι σε μία στάση

Η παραλία Μακρόνησος, επίσης στην περιοχή της Αγίας Νάπας, είναι πιο ήρεμη σε σχέση με τη Nissi, χωρίς να χάνει σε ομορφιά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για σύμπλεγμα τριών μικρών κόλπων, με λεπτή άμμο και καθαρά, σχετικά ήρεμα νερά. Στα θετικά της καταγράφεται και η γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο των Τάφων της Μακρονήσου, κάτι που της δίνει επιπλέον ενδιαφέρον πέρα από τη θάλασσα.

Coral Bay: Η ασφαλής επιλογή της Πάφου

Στην Πέγεια, το Coral Bay είναι από τις πιο γνωστές παραλίες της επαρχίας Πάφου. Έχει μήκος περίπου 500 μέτρα, βαθιά χρυσαφένια άμμο, ήρεμα και ρηχά νερά, γι’ αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα φιλική για οικογένειες. Το τοπίο συμπληρώνουν οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί στα άκρα του κόλπου και η τουριστική υποδομή της περιοχής.

Λάρα: Η άγρια πλευρά του Ακάμα

Η Λάρα δεν είναι παραλία για ξαπλώστρα, μουσική και ανέσεις. Είναι προορισμός για όσους θέλουν να δουν μια πιο άγρια, προστατευμένη Κύπρο. Η περιοχή στον Ακάμα είναι σημαντικός βιότοπος για θαλάσσιες χελώνες, με το Visit Cyprus να αναφέρει ότι η Lara Bay North και η Lara Bay South αποτελούν σημαντικούς χώρους εκκόλαψης. Εδώ χρειάζεται σεβασμός: όχι ενόχληση φωλιών, όχι σκουπίδια, όχι παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Πισσούρι: Ανάμεσα σε Λεμεσό και Πάφο

Η παραλία Πισσουρίου είναι από εκείνες που κρατούν ισορροπία ανάμεσα στην οργάνωση και το φυσικό τοπίο. Βρίσκεται περίπου στη μέση της διαδρομής Λεμεσού – Πάφου, διαθέτει άμμο και μικρά πολύχρωμα βότσαλα, σχετικά ήρεμα νερά και εντυπωσιακό φόντο με τους λευκούς βράχους του Κάβο Άσπρο. Είναι ιδανική για όσους θέλουν μια πιο χαλαρή εμπειρία, χωρίς να αποκοπούν εντελώς από τις βασικές υπηρεσίες.

Governor’s Beach / Καλύμνος: Λευκοί βράχοι και καθαρά νερά

Στην περιοχή Πεντακώμου, ανατολικά της Λεμεσού, η παραλία Καλύμνος αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής Governor’s Beach. Το τοπίο ξεχωρίζει για τους λευκούς βράχους που κατεβαίνουν προς τη θάλασσα, τα ήρεμα νερά και την πιο φυσική αίσθηση της ακτογραμμής. Είναι δημοφιλής επιλογή για οικογένειες, αλλά και για όσους θέλουν έναν περίπατο δίπλα στη θάλασσα, με φόντο ένα διαφορετικό κυπριακό τοπίο.

Από τη Nissi και το Fig Tree Bay μέχρι τον Κόννο, τη Λάρα και το Πισσούρι, η κυπριακή ακτογραμμή προσφέρει κάτι περισσότερο από όμορφες εικόνες: προσφέρει διαφορετικούς τρόπους να ζήσει κανείς το καλοκαίρι. Ωστόσο, οι παραλίες της Κύπρου δεν είναι όλες ίδιες – και αυτό είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Άλλη είναι για ένταση και μουσική, άλλη για οικογένεια, άλλη για ηρεμία, άλλη για φυσιολατρική απόδραση

Με πληροφορίες από τη σελίδα visitcyprus.com