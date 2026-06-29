Αλλάζει ο καφές take-away από το 2027: Οι καφετέριες θα πρέπει να δέχονται το ποτήρι του πελάτη (ηχητικό)

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι καφετέριες και γενικότερα οι επιχειρήσεις εστίασης διαθέτουν καφέ και ροφήματα take-away φέρνει από το 2027 ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Μιλώντας στον «Π», ο πρώην βουλευτής των Οικολόγων και πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, εξήγησε ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2025/40, γνωστός και ως PPWR, δεν είναι οδηγία αλλά κανονισμός. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να χρειάζεται πρώτα να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Κύπρος θα πρέπει να ρυθμίσει ζητήματα όπως οι έλεγχοι, οι αρμόδιες αρχές και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή για τις καφετέριες έρχεται στις 12 Φεβρουαρίου 2027. Από εκείνη την ημερομηνία, οι επιχειρήσεις που πωλούν ροφήματα για take-away θα πρέπει να δέχονται το δοχείο ή το ποτήρι που φέρνει ο ίδιος ο πελάτης, ώστε να το γεμίζουν. Με απλά λόγια, ο καταναλωτής θα μπορεί να πηγαίνει στην καφετέρια με το δικό του ποτήρι και το κατάστημα θα έχει υποχρέωση να τον εξυπηρετήσει.

Ο κ. Θεοπέμπτου τόνισε, ωστόσο, ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη διαδικασία για το πώς θα χειρίζονται τα δοχεία των πελατών, ιδίως σε σχέση με θέματα υγιεινής. Για παράδειγμα, τι θα γίνεται αν ένας πελάτης φέρει ακάθαρτο ή ακατάλληλο δοχείο; Πώς θα διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζεται η υγειονομική διαδικασία παρασκευής του καφέ; Πώς θα μετριέται σωστά η ποσότητα; κλπ.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προετοιμαστούν εγκαίρως, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να αναρτήσουν ευδιάκριτη ενημέρωση στο σημείο πώλησης. Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι τύποι δοχείων γίνονται δεκτοί, ποια πρότυπα υγιεινής πρέπει να πληρούνται και ποια είναι η δική τους ευθύνη όταν χρησιμοποιούν δοχείο που έφεραν οι ίδιοι.

Το επόμενο βήμα έρχεται στις 12 Φεβρουαρίου 2028. Από τότε, πέραν της δυνατότητας του πελάτη να φέρνει το δικό του δοχείο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσφέρουν και επιλογή επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας, για παράδειγμα ποτήρι πολλαπλών χρήσεων μέσα από σύστημα επιστροφής ή εγγύησης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή κατά κανόνα όσες απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό έως 2 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, είναι η μείωση των συσκευασιών μίας χρήσης και ειδικά των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον. Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσον αξίζει όλη αυτή η αλλαγή, ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος: «Αξίζει πραγματικά τον κόπο». Όπως εξήγησε, τα μέτρα για τα πλαστικά μίας χρήσης δεν αποφασίστηκαν τυχαία, αλλά μετά από έρευνες για τα απορρίμματα που εντοπίζονται στις παραλίες, στη φύση και στη θάλασσα.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, για την κατανάλωση εντός του χώρου σε επιχειρήσεις HORECA, δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια και χώρους εστίασης, θα απαγορεύεται η πλαστική συσκευασία μίας χρήσης για τρόφιμα και ροφήματα που καταναλώνονται επί τόπου, με εξαίρεση επιχειρήσεις χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Χαράλαμπου θεοπέμτου στην εκπομπή Πρωινή Επιεθώρηση που μεταδίδεται καθημερινά στα ραδιόφωνο του Πολίτη: