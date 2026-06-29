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Διακοπή νερού στις Καμάρες της Λάρνακας - Πότε θα επανέλθει η υδροδότηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών.

Διακοπή της παροχής νερού στην περιοχή Καμάρων Λάρνακας θα σημειωθεί σήμερα λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού η διακοπή θα είναι μέχρι τις 15:00. 

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών.

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

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