Η φωνή που ένωσε τους Κύπριους - Αποχαιρετισμός στη Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ με αναφορές στην ενότητα των δύο κοινοτήτων

Κύπριοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα συγκεντρώθηκαν χθες στα γραφεία της εφημερίδας «Yenidüzen» σε μια γεμάτη σκόνη βιομηχανική ζώνη, για να τιμήσουν τη ζωή μιας εξαιρετικής προσωπικότητας που δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα για την αλήθεια και, κατά μία έννοια, για την επούλωση των πληγών ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Εκατοντάδες άνθρωποι – συγγενείς αγνοουμένων, πολιτικοί και από τις δύο κοινότητες, δημοσιογράφοι και άλλοι – πένθησαν για την απώλεια της ερευνητικής δημοσιογράφου Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ, η οποία απεβίωσε την Κυριακή – τη «φωνή» που ένωσε το νησί μέσω της ακούραστης προσπάθειάς της να διαπιστώσει την τύχη των αγνοουμένων, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Λεωφορεία μετέφεραν τους πολυάριθμους Ελληνοκύπριους που επιθυμούσαν να αποτίσουν φόρο τιμής και να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά, πρώτα στην «Yenidüzen» και στη συνέχεια στο νεκροταφείο. Η τελετή στην «Yenidüzen» προς τιμήν της ζωής της ξεκίνησε με ένα τραγούδι στα ελληνικά και στα τουρκικά, σε στίχους της Νεσέ Γιασίν και μουσική του Μάριου Τόκα – «Η πατρίδα μου έχει χωριστεί στα δύο, ποιο μισό να αγαπήσω;»

Η Γιασίν, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί, δήλωσε σε ένα μήνυμα που διαβάστηκε εκ μέρους της ότι, ενώ η Σεβγκιούλ εργάστηκε πάντα για την ενότητα του νησιού, «τώρα μας ενώνει περισσότερο ο πόνος… Όλο το νησί κλαίει για σένα».

Ο πρώην αρχισυντάκτης της «Yenidüzen», Cenk Mutluyakalı, με έντονη συγκινήση και προσπάθωντας να πνίξει τα δάκρυά του είπε ότι η Sevgül Uludağ έδειξε στον κόσμο ότι με την πένα της μπορεί να ενώσει το νησί.

«Η Sevgül είναι η πατρίδα, η πατρίδα είναι η Sevgül», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια Ελληνοκύπρια συγγενής αγνοουμένων σηκώθηκε επίσης για να μιλήσει, επισημαίνοντας ότι η Σεβγκούλ αφιέρωσε τη ζωή της στους αγνοούμενους, χωρίς ποτέ να κάνει διάκριση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

«Πάντα έλεγε ότι ο πόνος των άλλων είναι ο ίδιος με τον δικό μας και ότι οι αγνοούμενοι δεν έχουν πολιτική ταυτότητα».

Μέσω της διακοινοτικής οργάνωσης συγγενών αγνοουμένων «Μαζί Μπορούμε», η Σεβγκούλ ένωσε τις οικογένειες. Έκανε μεγάλες θυσίες για να διαπιστωθεί η τύχη όλων των αγνοουμένων, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τη δέσμευσή της στην αλήθεια, είπε η συγγενής.

Πρόσθεσε ότι χωρίς τη Σεβγκούλ, ο πατέρας και ο αδελφός της δεν θα είχαν ποτέ βρεθεί και ταφεί μετά από 42 χρόνια απουσίας.

Ο Χρίστος Ευθυμίου, ο οποίος ίδρυσε από κοινού με τη Σεβγκούλ την οργάνωση «Together We Can», είπε ότι ήταν η γυναίκα που εκπροσωπούσε τον καθημερινό αγώνα των συγγενών των αγνοουμένων, την καθημερινή τους ελπίδα.

Ο διευθυντής της «Πολίτης», Διονύσης Διονυσίου, ο οποίος συνεργάστηκε με τη Σεβγκούλ για δεκαετίες, είπε στον επικήδειό του: «Σήμερα αποχαιρετούμε μια γυναίκα που τίμησε τη δημοσιογραφία, την αλήθεια και την ανθρωπιά. Μια γυναίκα που δεν έκανε διακρίσεις μεταξύ γλωσσών, θρησκειών και φυλών, αλλά έβλεπε μόνο τον πόνο των ανθρώπων».

Πρόσθεσε: «Η Σεβγκούλ Ουλουδάγκ ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια εξαιρετική δημοσιογράφο. Ήταν η συνείδησή μας. […] Ήταν μία από εκείνες τις σπάνιες φωνές που μας υπενθύμιζαν ότι η Κύπρος δεν μπορεί να θεραπευτεί με τη λήθη, ούτε με μισές αλήθειες, ούτε με εθνικές βεβαιότητες. Μπορεί να θεραπευτεί μόνο όταν βρει το θάρρος να θρηνήσει όλους τους νεκρούς της».

Ο σύζυγος της Σεβγκούλ, Ζέκι Ερκούτ, είχε ένα απλό μήνυμα για το μεγάλο πλήθος των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που παρευρέθηκαν στην κηδεία: «Ο δρόμος που μας άφησε η Σεβγκούλ είναι γεμάτος ειρήνη, ας προχωρήσουμε μαζί σε αυτόν τον δρόμο.»

Μαζί με τα μέλη του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, παρευρέθηκαν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΚΕΛ, μεταξύ των οποίων και ο γενικός γραμματέας, Στέφανος Στεφάνου, ενώ ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε στεφάνι μέσω του διαπραγματευτή, Μενέλαου Μενέλαου.