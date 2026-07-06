Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει την Εκτελεστική της Επιτροπή

Την ενίσχυση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, ανακοίνωσε η Alpha Bank Κύπρου στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης του μοντέλου διοίκησης και της υλοποίησης του στρατηγικού της πλάνου.

Με τη νέα οργανωτική δομή, η κα Πέννυ Σπηλιωτοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Financial Officer και συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική λειτουργία με σημαντική εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ουσιαστική γνώση του Ομίλου Alpha Bank. Παράλληλα, η κα Χάρις Κυνηγού Λάντα, Chief Private Banking Officer και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχει κομβικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του Private Wealth, των εξειδικευμένων υπηρεσιών για πελάτες υψηλής καθαρής αξίας, των διεθνών δραστηριοτήτων Private Banking, καθώς και στην εποπτεία της διαχείρισης διαθεσίμων.

Η νέα δομή ενισχύει τη δυνατότητα της Τράπεζας να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, συνέπεια και εξειδίκευση στις ανάγκες της αγοράς. Στηρίζει, επίσης, την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των Πελατών, την ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοοικονομικών και επενδυτικών λύσεων και την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Alpha Bank Κύπρου.

Η κα Πέννυ Σπηλιωτοπούλου διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1995 στην PwC στο Λονδίνο και στη συνέχεια εργάστηκε σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αρχικά παρέχοντας ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και ακολούθως ως τραπεζικό στέλεχος. Το 2013 εντάχθηκε στον Όμιλο Alpha Bank στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας ανώτερες διοικητικές θέσεις σε Μονάδες του Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Τον Ιανουάριο του 2026 μετακινήθηκε στην Alpha Bank Κύπρου, αρχικά ως Σύμβουλος του Chief Financial Officer, ενώ από τον Ιούνιο του 2026 κατέχει τη θέση της Chief Financial Officer.

Η κα Χάρις Κυνηγού Λάντα διαθέτει εκτενή εμπειρία στους τομείς του Private Banking, του Treasury Capital Markets, του Wealth Management και του ESG. Από τον Φεβρουάριο του 2015 έως και τον Οκτώβριο του 2025, διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Συμβουλίου της AstroBank και Επικεφαλής των Divisions Private Banking, Treasury Capital Markets και ESG. Συνέβαλε ουσιαστικά στον μετασχηματισμό του Private Banking, στην αναβάθμιση των λειτουργιών Treasury & Capital Markets, στη διαχείριση εκδόσεων ομολόγων και στη δημιουργία του ESG Unit. Πριν από την AstroBank, κατείχε θέσεις ευθύνης στη BNP Paribas Wealth Management στη Ζυρίχη, στην Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα, στη Citibank International Plc και στην Telerate Hellas SA, ενώ διετέλεσε και Μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Financial Economics από το Cardiff Business School του University of Wales. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AstroBank, το 2025, διορίστηκε Chief Private Banking Officer στην Alpha Bank Κύπρου όπου έχει υπό την εποπτεία της το Private Banking και το Treasury.

Ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, δήλωσε: «Η ενίσχυση της Εκτελεστικής Επιτροπής έρχεται να στηρίξει τη νέα αναπτυξιακή πορεία της Alpha Bank Κύπρου, με μεγαλύτερη εξειδίκευση, μεγαλύτερη ταχύτητα στην υλοποίηση και ακόμη πιο ισχυρό πελατοκεντρικό προσανατολισμό. Η κα Πέννυ Σπηλιωτοπούλου, ως CFO, θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της Τράπεζας, στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και στην αξιοποίηση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων του Ομίλου Alpha Bank. Την ίδια ώρα, η κα Χάρις Κυνηγού Λάντα, ως Chief Private Banking Officer, ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική μας στο Private Wealth, με στόχο την παροχή πιο ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων σε πελάτες υψηλής καθαρής αξίας, θεσμικούς πελάτες και πελάτες με σύνθετες ανάγκες. Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την Alpha Bank Κύπρου με ισχυρή διοίκηση, εξειδικευμένη γνώση και ξεκάθαρη προσήλωση στη δημιουργία αξίας για τους Πελάτες μας και την κυπριακή οικονομία».