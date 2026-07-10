Υπό έλεγχο οι «αδιάφθοροι» της Αστυνομίας

Κάτω από το μικροσκόπιο της Βουλής τίθεται η αυτόνομη ειδική Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, η οποία κατά την ίδρυσή της το 2018 χαρακτηρίστηκε ως το σώμα των «αδιάφθορων». Τα μέλη της υπηρεσίας υπάγονται διοικητικά απευθείας στον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ εποπτεύονται από τον Γενικό Εισαγγελέα. Αποστολή τους είναι η πρόληψη, η διερεύνηση και η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς εντός της αστυνομίας.

Αφορμή για την αυτεπάγγελτη εξέταση της Βουλής αποτελεί η μη ενημέρωση των βουλευτών για τα πεπραγμένα της Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Όπως δήλωσε χθες στον «Π» ο αν. πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, με βάση τη νομοθεσία θα έπρεπε να κατατίθεται κάθε χρόνο στη Βουλή έκθεση πεπραγμένων με σκοπό την ενημέρωση των βουλευτών για τη δράση των «αδιάφθορων». «Μετά από έρευνα στο αρχείο της Βουλής δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσω τις σχετικές εκθέσεις από το 2018 μέχρι σήμερα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ούτε θυμάμαι να έχω λάβει τέτοιο απόρρητο έγγραφο», ανέφερε ο κ. Γεωργίου. Όπως αποκάλυψε, το θέμα θα εγγραφεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι ετοιμάζει πρόταση νόμου για την τροποποίηση διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι οποίες, είτε είναι ανεφάρμοστες, είτε παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες. «Η νομοθεσία δεν μπορεί να παραμένει γράμμα κενό, ούτε οι μηχανισμοί λογοδοσίας να λειτουργούν μόνο στα χαρτιά», πρόσθεσε.

Τι προβλέπει ο νόμος

Το άρθρο 15 του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμου προβλέπει τα εξής: (1) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας υποβάλλει στον Υπουργό και στον Αρχηγό, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, έκθεση για την άσκηση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, με παρατηρήσεις και εισηγήσεις του αναφορικά με την αξιολόγηση των κινδύνων από φαινόμενα διαφθοράς, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ειδικές υποθέσεις. (2) Ο Αρχηγός, αφού μελετήσει την Έκθεση Πεπραγμένων της Υπηρεσίας, υποβάλλει, το συντομότερο δυνατό και ουχί αργότερο των 30 ημερών, τις τυχόν παρατηρήσεις του στον Υπουργό, ο οποίος, αφού ζητήσει τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, την καταθέτει μαζί με τις παρατηρήσεις του, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με την μορφή του «Απόρρητου Εγγράφου», για σκοπούς ενημέρωσης.

Επιστολή με ερωτήματα

Παράλληλα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Γεωργίου, απέστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, οκτώ ερωτήματα αναφορικά με τη λειτουργία του σώματος Αδιάφθορων της αστυνομίας, ζητώντας ενημέρωση της Βουλής. Η επιστολή στάλθηκε στις 29 Ιουνίου και περιλαμβάνει τα εξής ερωτήματα:

Από πόσα άτομα αποτελείται σήμερα η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και ποια είναι η οργανική της στελέχωση;

Διαθέτει η υπηρεσία τον αναγκαίο εξοπλισμό, τα τεχνολογικά μέσα και τα ερευνητικά εργαλεία για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της;

Με ποιους τρόπους ενημερώνονται τα μέλη της Αστυνομίας για την ύπαρξη, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σχετικά με περιστατικά διαφθοράς;

Πόσες καταγγελίες έχουν εξεταστεί από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα;

Πόσοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν διερεύνησης υποθέσεων από την υπηρεσία και σε πόσες περιπτώσεις η διαθεσιμότητα ήρθη μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των καταγγελιών;

Πόσοι αστυνομικοί παραπέμφθηκαν ενώπιον ποινικών δικαστηρίων ως αποτέλεσμα ερευνών της υπηρεσίας;

Πόσοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν ενώπιον πειθαρχικών σωμάτων και ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την περαιτέρω ενίσχυση της στελέχωσης, της επιχειρησιακής δράσης και της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας;