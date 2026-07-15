Πλησιάζουν οι αποφάσεις για το Videogate - Λήγει η προθεσμία στις 20 Ιουλίου

Η ώρα των αποφάσεων σε σχέση με την υπόθεση Videogate φαίνεται ότι πλησιάζει. Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία που είχε δοθεί (σ.σ μετά από δύο διαδοχικές παρατάσεις) για να ολοκλήρωση του πορίσματος από τον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη.

Παρά το γεγονός ότι από τον ίδιο τον ποινικό ανακριτή και από την επταμελή ομάδα αστυνομικών που συμμετείχαν στην ομάδα των ερευνών, δεν διαρρέει οτιδήποτε, οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι, το πόρισμα θα παραδοθεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία παράταση που ζητήθηκε αποσκοπούσε κυρίως στην συγγραφή του πορίσματος στην βάση των ευρημάτων της ποινικής διαδικασίας που προηγήθηκε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ιδιαίτερο βάρος στην ποινική έρευνα δόθηκε στην διερεύνηση ενδεχόμενων αδικημάτων που προβλέπονται στον νόμο για την δραστηριότητα των λόμπι στην Κύπρο και ρυθμίζονται από τον Νόμο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων.

Το πόρισμα της ποινικής έρευνας από τον Ανδρέα Πασχαλίδη με την ολοκλήρωσή του θα παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, καθώς ο διορισμός του ποινικού ανακριτή έγινε δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 4(2) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), στον Γενικό Εισαγγελέα. Σύμφωνα με τους όρους εντολής, ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, διορίστηκε για να διεξάγει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία «Emily Thompson» στις 08/01/2026. Η διερεύνηση, όπως είχε ανακοινωθεί από την Νομική Υπηρεσία θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω Βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.

Υπενθυμίζεται ότι το πολυσυζητημένο βίντεο αφορούσε κυρίως τους πρωταγωνιστές, τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους τέως Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την δημοσιοποίηση του βίντεο παραιτήθηκε από την θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή για την τελευταία παράταση που δόθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, αναφερόταν ότι η υποβολή του αιτήματος για παράταση, κατέστη αναγκαία για σκοπούς συμπλήρωσης της διαδικασίας συλλογής μαρτυρικού υλικού, ουσιώδους σημασίας για την υπόθεση και παράλληλα αξιολόγησης του, το οποίο περιήλθε στα χέρια των ανακριτών πολύ πρόσφατα.

Πλήρες βίντεο

Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε ο «Π» τον περασμένο Απρίλιο, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του βίντεο ονομάζεται Black Cube, με γραφεία στο Τελ Αβίβ, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη και τη Σιγκαπούρη. Φέρεται μάλιστα, ότι η ανακριτική ομάδα υπό τον Ανδρέα Πασχαλίδη, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Black Cube, η εταιρεία συμφώνησε να παραδώσει το πρωτογενές υλικό των μυστικών καταγραφών της, αποκαλύπτοντας τις πλήρεις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ ψευδοεπενδυτών και γνωστών προσώπων από τον επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο της Δημοκρατίας.

Η εταιρεία χωρίς να αποκαλύπτει για ποιον ή για ποιους καταγράφηκε το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό, διευκρίνισε ότι δεν δούλευε για λογαριασμό κάποιου κράτους, αλλά για κάποια ιδιωτική εταιρία, ένας ισχυρισμός που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό που προβλήθηκε από το Προεδρικό για υβριδικό πόλεμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ

8 Ιανουαρίου 2026: δημοσιεύτηκε το επίμαχο βίντεο στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter) από τον λογαριασμό με την ονομασία «Emily Thomson».

13 Ιανουαρίου 2026: Ο Γενικός Εισαγγελέας προχωρά στον διορισμό του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, με οδηγίες όπως η έρευνα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών

6 Απριλίου 2026: Κατόπιν αιτήματος από τον ποινικό ανακριτή, παραχωρείται δίμηνη παράταση για ολοκλήρωση της έρευνα

15 Ιουνίου 2026: Ο ποινικός ανακριτή ζητά και εξασφαλίζει νέα παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου