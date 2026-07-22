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Καμίνι η Κύπρος με 43άρια: «Πορτοκαλί προειδοποιήση» και την Πέμπτη – Ανάσα το Σαββατοκύριακο
| Κύπρος

«Φρένο» στα δίκυκλα της Bolt Food λόγω καύσωνα από τις 12:00 έως τις 16:00 – Διανομές μόνο με αυτοκίνητα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πορτοκαλί προειδοποίηση: Προσωρινή παύση στις διανομές της Bolt Food με δίκυκλα

Η Bolt ανακοινώνει ότι, με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των συνεργατών διανομέων της, αναστέλλει προσωρινά τις διανομές που πραγματοποιούνται με τη χρήση δικύκλων οχημάτων μέσω της πλατφόρμας Bolt Food σήμερα, από τις 12:00 έως τις 16:00, σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών.

«Οι παραδόσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτοκινήτων και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να σημειωθούν αυξημένοι χρόνοι παράδοσης», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η απόφαση λαμβάνεται μετά την έκδοση πορτοκαλί προειδοποίησης από το Τμήμα Μετεωρολογίας και τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για περιορισμό των υπαίθριων εργασιών κατά τις ώρες που αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες θερμοκρασίες.

ΚΥΠΕ

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