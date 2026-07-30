Νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Διαψεύδει συνδρομή στις έρευνες η Αστυνομία Κύπρου - Μηνύματα από το κινητό της μετά τον θάνατο

Καμία συνδρομή δεν έχει ζητηθεί μέχρι στιγμής από την Αστυνομία Κύπρου για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, παρά τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο. Την ίδια ώρα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα έφθασε στην Ελλάδα με πτήση από το Εδιμβούργο και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει.

Παρά το δημοσίευμα της Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται στενά με την Αστυνομία Κύπρου για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η κυπριακή Αστυνομία διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε αίτημα για συνδρομή.

Συγκεκριμένα, ο «Π» επικοινώνησε με λειτουργό του γραφείου τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει ζητηθεί η οποιαδήποτε συνδρομή μέχρι στιγμής από την κυπριακή Αστυνομία. Οι κυπριακές Αρχές είναι ενήμερες για το περιστατικό από τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας».

Από το Εδιμβούργο και όχι από την Κύπρο

Αντικρουόμενες είναι και οι πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολούθησε η 38χρονη πριν φθάσει στην Αθήνα.

Η Daily Mail αναφέρει ότι η γυναίκα ταξίδεψε στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29 Ιουνίου, μέσω Κύπρου, και στη συνέχεια μετέβη στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το protothema.gr σε πρωινό δημοσίευμά του, η 38χρονη είχε φθάσει στην Ελλάδα με πτήση από το Εδιμβούργο και όχι από την Κύπρο, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει. Κατά την ίδια πηγή, διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου.

Η Ελληνική Αστυνομία φέρεται να έχει ζητήσει από την αεροπορική εταιρεία τα στοιχεία των επιβατών της πτήσης με την οποία ταξίδεψε, ώστε να διαπιστωθεί εάν συνοδευόταν από άλλο άτομο.

Έστελναν μηνύματα από το κινητό της μετά τον θάνατό της

Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση της άτυχης Βρετανίδας, με την Daily Mail να αναφέρει ότι το κινητό τηλέφωνο της χρησιμοποιούνταν μετά τον θάνατό της, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται εν ζωή.

Από τη συσκευή φέρεται να στάλθηκαν γραπτά μηνύματα προς συγγενείς και γνωστούς της. Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα, η 38χρονη φερόταν να αναφέρει ότι είχε ανάγκη να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και ότι επιθυμούσε να μείνει μόνη για ένα διάστημα.

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στέλνονταν ακόμη και γραπτά μηνύματα, προφανώς με σκοπό να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Αντιμετωπίζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος», αναφέρει Έλληνας αστυνομικός στη Daily Mail.

Οι ελληνικές Αρχές αναζητούν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που χρησιμοποίησαν το κινητό της, ενώ εξετάζουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα της συσκευής και τις τελευταίες επαφές της.

Τελευταία φορά εθεάθη στις 15 Ιουλίου

Η 38χρονη Ε.Ρ., με καταγωγή από τη Σκωτία, εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή στις 15 Ιουλίου, λίγο πριν από την εκτιμώμενη χρονική στιγμή του εγκλήματος.

Η σορός της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα από άστεγο, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές όταν παρατήρησε βαλίτσα από την οποία «προεξείχε κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο άκρο».

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να εξακριβωθεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η γυναίκα δεν έφερε έγγραφα ταυτοποίησης. Οι ελληνικές Αρχές έλαβαν τα δακτυλικά της αποτυπώματα, χωρίς να προκύψει αντιστοιχία στις ελληνικές βάσεις δεδομένων.

Η ταυτοποίησή της κατέστη τελικά δυνατή μέσω αμερικανικών βάσεων δεδομένων και της Interpol.

Το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίηση

Η 38χρονη είχε ύψος περίπου 1,63 μέτρα, κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι.

Στο σορτς αναγραφόταν η ονομασία γαλλικού πανεπιστημίου, στοιχείο που συνέβαλε στην ενεργοποίηση της Interpol και στην ταυτοποίηση της γυναίκας.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές ελέγχουν μητρώα καταλυμάτων για ενδεχόμενες κρατήσεις στο όνομά της και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις μετακινήσεις και τις επαφές της.

«Πρωτοφανής υπόθεση στην καρδιά της Αθήνας»

Η Sun επικαλείται Έλληνα αστυνομικό, ο οποίος περιγράφει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αναφέροντας: «Το να βρεθεί μια αλλοδαπή νεκρή μέσα σε βαλίτσα, εδώ στην καρδιά της Αθήνας, είναι πρωτοφανές. Στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων δεν έχει υπάρξει ανάλογη υπόθεση».

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να εξακριβωθεί ποιος χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο μετά τον θάνατο της 38χρονης και να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις και επαφές της.