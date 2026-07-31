Θριαμβολογίες προς τι και γιατί;

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο είναι εμφανής η προσπάθεια του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του περίγυρού του να δημιουργήσουν εντυπώσεις περί δήθεν μίας κινητικότητας στο Κυπριακό, η οποία μπορεί να οδηγήσει, και μάλιστα στο άμεσο μέλλον, σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αυτό όμως δεν προκύπτει από πουθενά και πολύ περισσότερο από τα λεχθέντα από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, πριν αναχωρήσει από το νησί.

Πέραν της δήλωσής του για σύγκληση στο επόμενο -αλλά απροσδιόριστο- διάστημα μίας νέας διάσκεψης «5+1», ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν άφησε τίποτα άλλο πίσω του. Και δεν άφησε όχι γιατί δεν ήθελε ή δεν επεδίωξε αλλά δυστυχώς γιατί, για μία ακόμα φορά, οι δύο ηγέτες δεν εμφανίστηκαν έτοιμοι και πρόθυμοι για γενναία βήματα προς τα μπροστά.

Ακόμα και αυτή η νέα διάσκεψη «5+1», με τους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε ξεκάθαρα ο Γενικός Γραμματέας, μοιάζει «άπιαστος στόχος», τουλάχιστον στο στενό χρονικό περιθώριο των 4-5 μηνών που έχει στη διάθεσή του πριν την αποχώρησή του. Πριν συγκαλέσει μία τέτοια διάσκεψη, ο Γκουτέρες αναμένει να δει συμφωνία σε κάποια ΜΟΕ και αυτή δεν φαίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα εφικτή. Ακόμα και το γεγονός ότι ο μεν Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιμένει ότι τα ΜΟΕ δεν είναι προϋπόθεση για μια νέα «5+1» και ο Τουφάν Έρχιουρμαν μιλά για προϋπόθεση δείχνει την εντελώς διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση των δύο πλευρών και σε αυτό το θέμα. Ο Γκουτέρες ζήτησε και άλλα: Ζήτησε επαρκή προετοιμασία σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο αλλά και αποδοχή των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί στο παρελθόν για τις οποίες όμως δεν υπάρχει σήμερα επιβεβαιωμένη συναντίληψη. Από τις δηλώσεις δε και των δύο ηγετών μετά τις συναντήσεις τους με τον κ. Γκουτέρες, προκύπτει σαφέστατα ότι οι δύο πλευρές δύσκολα θα μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν και σε αυτά τα ζητήματα, στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν, δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό που να δικαιολογεί πανηγυρισμούς και θριαμβολογίες. Το Κυπριακό, και επί της διαδικασίας, και επί της ουσίας, παραμένει στο ίδιο αδιέξοδο που βρισκόταν πριν την κάθοδο Γκουτέρες. Αν γινόταν έστω και ένα μικρό βήμα μπροστά, αυτό θα το ανακοίνωνε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας και για να μην το πράξει σημαίνει ότι δεν υπήρξε.

Δυστυχώς όμως ο Πρόεδρος και το περιβάλλον του, αντί να παραδεχθούν ότι απέτυχαν στον βαθμό που τους αναλογούσε να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιτυχίας της προσπάθειας Γκουτέρες, συνεχίζουν να παίζουν πολιτικά παιχνίδια με το Κυπριακό. Επιλέγουν με δηλώσεις και επιλεκτικές διαρροές να καλλιεργούν εντυπώσεις και ψευδαισθήσεις για δήθεν κινητικότητα, που δεν υπάρχει.

Βλέπετε, οι Προεδρικές του 2028 πλησιάζουν και η δήθεν κινητικότητα στο Κυπριακό τώρα βολεύει...