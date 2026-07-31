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Διαρροές και... copy ενημέρωση!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Προτού καν αναχωρήσει από την Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες, το Προεδρικό άρχισε τις επιλεκτικές διαρροές σε φιλικά Μέσα και δημοσιογράφους, περί της δήθεν καλής θέλησης και ετοιμότητας του Προέδρου Χριστοδουλίδη να αποδεχθεί συμβιβαστική πρόταση του ΓΓ για ταυτόχρονο άνοιγμα της Μιας Μηλιάς και της Αθηένου και (φυσικά-φυσικά) της αντίστοιχης αρνητικής στάσης του Έρχιουρμαν. Διαβάζοντας επίσης και ακούγοντας τα ρεπορτάζ όλων των κινούμενων στον «αστερισμό» του Προεδρικού Μέσων (εντύπων, καναλιών και ηλεκτρονικών σελίδων), νομίζεις ότι πήραν τις «αποκλειστικές πληροφορίες» σε… copy. Τόση inside αλλά επιλεκτική πάντα πληροφόρηση δεν θα είχατε, ρε παιδιά, ακόμα και αν καθόσασταν στα πόδια του Προέδρου κατά τις συζητήσεις του με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν. Είπαμε, αγαπάτε Πρόεδρο αλλά μην το παρα… κάνετε!

Κ. ΖΑΔΗΣ

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