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Η διπλωματία της Ισπανίας καταδικάζει τη «δημαγωγία» της Ιταλίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το μήνυμα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο κ. Άλβαρες.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε χθες Πέμπτη τη «δημαγωγία» της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απαίτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σέγκεν μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα Θέουτα κι ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα Παρασκευή.

Το μήνυμα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο κ. Άλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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