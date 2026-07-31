Πάντα σιδερένιος, Βίκτωρά μας!

Αδιαθεσία ένιωσε το πρωί της Τετάρτης ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΠτΔ, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του στο ραδιόφωνο του «Π» με την Κατερίνα Ηλιάδη, για την επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο, γεγονός που τον υποχρέωσε να διακόψει τις δηλώσεις του και να αποχωρήσει. Όπως μάθαμε χθες, αποδείχθηκε ότι δεν επρόκειτο για κάτι το σοβαρό και ο Βίκτωρας έδωσε κανονικά το «παρών» του χθες στο γραφείο. Βίκτωρά μου, μπορεί που και που να σου λέμε και κάτι, λόγω του ρόλου σου στην κυβέρνηση, αλλά εμείς σε αγαπάμε και θέλουμε να είσαι πάντα υγιής και σιδερένιος!

Κ.ΖΑΔΗΣ