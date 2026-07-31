Πάνω από 750 επαγγελματίες εγγράφηκαν στην πρωτοβουλία «Minds in Cyprus»

Περισσότεροι από 750 Κύπριοι επαγγελματίες από ολόκληρο τον κόσμο έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus», ενώ εργοδότες στην Κύπρο έχουν αναρτήσει περισσότερες από 400 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, ανέφερε η Διευθύντρια του Γραφείου της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Γεωργαλλά.

Παρουσιάζοντας την πρόοδο της πρωτοβουλίας στο Παγκόσμιο Ετήσιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, η κ. Γεωργαλλά είπε ότι το «Minds in Cyprus» εξελίχθηκε μέσα σε έναν χρόνο από στρατηγική εξαγγελία σε πολιτική με απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας τη σύνδεση της διασποράς με την κυπριακή οικονομία, την αγορά εργασίας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Όπως ανέφερε, από την έναρξη της πρωτοβουλίας έχουν υποβληθεί επίσης περισσότερες από 300 ερωτήσεις, προτάσεις και εισηγήσεις από μέλη της κυπριακής διασποράς.

Η πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Λονδίνο τον Μάιο του 2025, υλοποιείται συντονισμένα από τα αρμόδια Υπουργεία, το Invest Cyprus και το ΚΕΒΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας. Σύμφωνα με την κ. Γεωργαλλά, στόχος της είναι να επανασυνδέσει τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία των Κυπρίων του εξωτερικού με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Κύπρου, το οποίο βασίζεται στη γνώση, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Η προσέλκυση και η επανασύνδεση ταλέντου απαιτεί συνοχή, συνέχεια και, πάνω από όλα, εθνική αξιοπιστία» είπε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος λειτουργεί σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού. Το ταλέντο, πρόσθεσε, δεν ακολουθεί μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την εμπιστοσύνη, τους σταθερούς κανόνες και τον σαφή προσανατολισμό.

Η κ. Γεωργαλλά ανέφερε ότι ο τομέας της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της ψηφιακής οικονομίας συνεισφέρει περίπου το 14% του ΑΕΠ, ενώ το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου αποτελείται από 12 πανεπιστήμια και περισσότερα από 15 ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα αριστείας. Παράλληλα, είπε, οι επαγγελματικές, χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές υπηρεσίες αναβαθμίζονται διαρκώς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Αναφερόμενη στην αποστολή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον περασμένο Μάιο, υπό τη μορφή ημέρας καριέρας, είπε ότι η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσελκύοντας εκατοντάδες Κύπριους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά περισσότερες από 20 μεγάλες κυπριακές εταιρείες και οργανισμοί, δίνοντας στους παρευρισκομένους τη δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής επαφής και διερεύνησης συγκεκριμένων ευκαιριών απασχόλησης.

Η πρόσκληση προς τη διασπορά, τόνισε, δεν βασίζεται μόνο στο συναίσθημα ή στον δεσμό με την πατρίδα, αλλά και σε πραγματικές και αξιόπιστες επαγγελματικές προοπτικές. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η πρωτοβουλία δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Κύπρο, αλλά στο σύνολο της κυπριακής διασποράς.

Για όσους επιθυμούν να επαναπατριστούν, στόχος είναι να προσφέρονται ουσιαστικές επιλογές εργασίας και εγκατάστασης, ενώ για όσους επιλέγουν να παραμείνουν στο εξωτερικό επιδιώκεται η δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης, συνεργασίας και συμμετοχής στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου.

Η κ. Γεωργαλλά αναφέρθηκε επίσης στην εισαγωγή στοχευμένου φορολογικού κινήτρου για επαναπατριζόμενους, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της πρωτοβουλίας.

Νέα διεθνής εικόνα της Κύπρου

Στην παρουσίασή της, η κ. Γεωργαλλά αναφέρθηκε και στην προσπάθεια ενίσχυσης της σύγχρονης διεθνούς εικόνας της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η εξωστρέφεια και η στενότερη σύνδεση με τη διασπορά αποτελούν βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες.

Είπε ότι η κυπριακή διασπορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διεθνούς παρουσίας της χώρας και συμβάλλει στην ενίσχυση της φωνής της Κύπρου μέσα από τη δράση της στην επιχειρηματικότητα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την έρευνα, τη δημόσια ζωή και τον πολιτισμό. «Δεν σας θεωρούμε απλώς συμμέτοχους, αλλά ουσιαστικούς συνεργάτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία μιας χώρας στο διεθνές περιβάλλον οικοδομείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τους ανθρώπους της.

Αναφέρθηκε ακόμη στο νέο πλαίσιο για τη νέα εικόνα που θέλει να εκπέμπει η Κύπρος, η οποία παρουσιάστηκε στις αρχές του μήνα και αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κοινής και συνεκτικής αφήγησης για τη χώρα. Η αφήγηση αυτή στηρίζεται, όπως είπε, στην έννοια της «σταθερότητας με προοπτική» και παρουσιάζει την Κύπρο ως ευρωπαϊκό κόμβο με παγκόσμιο προσανατολισμό.

Η σταθερότητα, εξήγησε, αποτυπώνει τη θεσμική αξιοπιστία της χώρας, τη συμμετοχή της στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, το προβλέψιμο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της.

Η προοπτική, πρόσθεσε, αφορά την οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχος, κατέληξε, είναι να αναδειχθεί η Κύπρος ως ασφαλής και φιλόδοξη χώρα, στην οποία το ταλέντο και η ποιότητα ζωής μπορούν να συνυπάρξουν και η οποία μπορεί να αποτελέσει σταθερή επιλογή για εργασία, σπουδές, επενδύσεις και μακροχρόνια εγκατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ