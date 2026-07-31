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Στον αέρα υποθέσεις «χρυσών» διαβατηρίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης Σάββας Κάκος τελεί υπό διερεύνηση για σοβαρά ποινικά αδικήματα με το ποσό που καταγγέλθηκε ότι αποσπάστηκε με δόλιο τρόπο να ανέρχεται στα €12 εκατ. Την ίδια ώρα, είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε δύο μεγάλες υποθέσεις «χρυσών» διαβατηρίων. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε Ιρανό και σειρά πολιτογραφήσεων με κατηγορούμενους, μεταξύ άλλων, τον πρώην υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη. Αλήθεια, ενώ βρίσκεται υπό διερεύνηση για απάτη, πώς θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία του Σάββα Κάκου ως μάρτυρα κατηγορίας;

ΜΧΣ

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