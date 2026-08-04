Λεμεσός: «Νταηλίκια» με τα θαλάσσια σπορ

Στη σύλληψη 40χρονου διαχειριστή θαλάσσιων σπορ προχώρησε η Αστυνομία χθες στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς που σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης παραλίας στην περιοχή της Αμαθούντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση στην οποία αναφέρθηκε και ο δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς, σε ραδιοφωνική του παρέμβαση στον Πολίτη 106.7 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», σχετικά με δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ στην περιοχή, που έχουν προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο στις Αρχές. Μάλιστα κατά την τοποθέτησή του ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πρόβλημα» ζητώντας από τους αρμόδιους, δηλαδή την Επαρχιακή Διοίκηση, να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους. Σχολίασε επίσης ότι ορισμένοι «θεωρούν ότι οι χώροι είναι δικοί τους και κάνουν ό,τι θέλουν».

Τι έγινε με τον 48χρονο

Όπως καταγγέλθηκε από 48χρονο αλλοδαπό στο ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης της παραλίας δέχθηκε επίθεση από 40χρονο (διαχειριστή) και άλλα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη μύτη και μώλωπες σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας προκύπτει ότι αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε παρεξήγηση σχετικά με χώρο στάθμευσης και την πρόσβαση στην παραλία. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος φέρεται να είχε σταθμεύσει το όχημά του σε σημείο που εμπόδιζε τη διέλευση άλλων οχημάτων. Ο 48χρονος, στην προσπάθειά του να περάσει, προκάλεσε μικρή ζημιά στο όχημα του 40χρονου. Ο τελευταίος ζήτησε εξηγήσεις, ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία και τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 40χρονος μαζί με άλλα πρόσωπα επιτέθηκαν στον 48χρονο και τον ξυλοκόπησαν, μπροστά στα ανήλικα παιδιά του.

Παράλληλα, οι φερόμενοι ως δράστες φέρονται να έριξαν μεγάλη πέτρα στο όχημα του 48χρονου, προκαλώντας κακόβουλη ζημιά.

Ο 40χρονος, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στις Αρχές, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Χθες, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για περίοδο έξι ημερών προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ διερευνάται και η εμπλοκή των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση και δεν αποκλείεται να προκύψουν και επιπλέον εντάλματα σύλληψης.

Πέρα από το εν λόγω περιστατικό, επιπλέον πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι δόθηκαν οδηγίες στα αρμόδια σώματα της Αστυνομίας να συνοδεύσουν τις τοπικές αρχές και την Επαρχιακή Διοίκηση σε ελέγχους που θα προβούν το επόμενο διάστημα σχετικά με το καθεστώς και τις άδειες λειτουργίας των θαλάσσιων σπορ, αφού φαίνεται να υπάρχει σοβαρή αδυναμία ελέγχων. Η αρμοδιότητα ελέγχου ανήκει στην Επαρχιακή Διοίκηση και στη Λιμενική Αστυνομία.