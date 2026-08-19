Οι βροχές έφεραν 140.000 κυβικά στα φράγματα – Στο 40% η συνολική πληρότητα

Εισροές περίπου 140.000 κυβικών μέτρων νερού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στα φράγματα, με περίπου 118.000 κυβικά μέτρα να καταλήγουν στο φράγμα του Κούρη, δήλωσε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ ο Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Αλέξιος Φραγκέσκος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι βροχές δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα ούτε τον υδατικό σχεδιασμό, αν και είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για την άρδευση.

Όπως ανέφερε, για μήνα Αύγουστο οι βροχές ήταν ανέλπιστες, χωρίς όμως οι εισροές να είναι ιστορικά οι υψηλότερες για την περίοδο, αφού το καλοκαίρι του 2019 είχαν καταγραφεί περίπου διπλάσιες.

«Δεν επηρεάζουν καθόλου τη γενική εικόνα», είπε ερωτηθείς κατά πόσο οι τελευταίες βροχές διαφοροποιούν τα δεδομένα, προσθέτοντας ότι είναι «εξαιρετικά ευεργετικές» για την άρδευση.

Εξήγησε ότι, εφόσον ορισμένες φυτείες χρειάζονται κατά μέσο όρο πότισμα δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, οι γεωργοί έχουν εξοικονομήσει ένα ή δύο ποτίσματα, κάτι που συμβάλλει στη μείωση των ετήσιων αναγκών τους σε νερό.

Ο κ. Φραγκέσκος ανέφερε ότι ο υδατικός σχεδιασμός δεν αλλάζει, σημειώνοντας ενδεικτικά ότι για την ύδρευση των πόλεων παγκύπρια απαιτούνται καθημερινά περίπου 300.000 με 350.000 κυβικά μέτρα νερού.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει επάρκεια για ύδρευση μέχρι το τέλος του έτους, ο κ. Φραγκέσκος απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι πέραν του 75% των αναγκών ύδρευσης καλύπτεται από τις αφαλατώσεις.

Ανέφερε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν περιορισμοί, ενώ η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στα φράγματα ανέρχεται περίπου στα 120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή γύρω στο 40% της συνολικής χωρητικότητάς τους.

«Δεν βρισκόμαστε στη θέση που ήμασταν πέρσι, αλλά παραμένουμε πάρα πολύ επιφυλακτικοί», είπε, σημειώνοντας ότι, λόγω της αστάθειας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις βροχοπτώσεις και τις εισροές, το Τμήμα πρέπει να είναι έτοιμο να αναπροσαρμόζει συνεχώς τα δεδομένα και τον σχεδιασμό του.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διάθεσης πρόσθετων ποσοτήτων νερού από τον Νότιο Αγωγό για τη νέα φύτευση πατάτας, θέμα που αναμένεται να τεθεί από αγροτικές οργανώσεις στον νέο Υπουργό Γεωργίας, ο κ. Φραγκέσκος είπε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες ποσότητες προς άρδευση. Όπως εξήγησε, το Τμήμα, αναγνωρίζοντας και λάθη που έγιναν στο παρελθόν, εξετάζει πλέον τα σενάρια σε βάθος τριετίας και όχι για κάθε έτος ξεχωριστά.

«Σε βάθος τριετίας και με βάση τα συντηρητικά σενάρια που εξετάζουμε, δεν έχουμε την επάρκεια που θα μας έκανε να αισθανόμαστε ασφαλείς ώστε να μπορούμε να διαθέσουμε επιπλέον ποσότητες», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, εφόσον ζητηθεί από το Τμήμα να εξετάσει το θέμα, στο μέτρο του δυνατού θα ανταποκριθεί με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί.

Αναφερόμενος στο ανακτημένο νερό, ο κ. Φραγκέσκος είπε ότι σε ετήσια βάση αξιοποιούνται παγκύπρια πέραν των 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων για άρδευση όλων των καλλιεργειών στις οποίες επιτρέπεται η χρήση του.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την επαρχία Λεμεσού, όπου, όπως είπε, η άρδευση γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με ανακτημένο νερό. Πρόσθεσε ότι, με την ένταξη νέων περιοχών στα συστήματα αποχέτευσης και την αύξηση των ποσοτήτων αστικών λυμάτων, θα διατίθενται περισσότερες ποσότητες ανακτημένου νερού για άρδευση.

Παράλληλα, είπε ότι με την υλοποίηση των έργων που δρομολογούνται για τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να παρέχεται ανακτημένο νερό και σε νέες περιοχές, αναφέροντας ως πρόσφατο παράδειγμα την περιοχή της Ανθούπολης στην ανατολική Λευκωσία.

Καταληκτικά, ο κ. Φραγκέσκος απηύθυνε έκκληση προς το κοινό για συνεχή εξοικονόμηση νερού, παρά τις πρόσφατες βροχές.

«Δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο όταν τα δεδομένα είναι πάρα πολύ άσχημα», είπε, σημειώνοντας ότι η εξοικονόμηση νερού πρέπει να καλλιεργηθεί στη συνείδηση των πολιτών και να γίνει μέρος της κουλτούρας τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ