Επενδυτικός διάδρομος Κύπρου–Βόρειας Ελλάδας με στόχο Βαλκάνια και αραβικές αγορές

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου από την εταιρεία FMW Financial Media Way, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Τέθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, του ΚΕΒΕ και του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας και εντασσόταν στις «Ημέρες Κύπρου» που διοργανώνονται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στη σημασία της συνεργασίας Κύπρου και Βόρειας Ελλάδας. Επισήμανε τις προοπτικές για συνέργειες με στόχο την κοινή διείσδυση σε κοντινές αγορές, όπως οι αραβικές χώρες και τα Βαλκάνια. Καλωσόρισε επίσης το ενδιαφέρον κυπριακών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα ως πύλη για τις δραστηριότητές τους στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, Σταύρος Καλαφάτης, ανέφερε στον δικό του χαιρετισμό ότι η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει κάθε μορφή οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας. Εστίασε, παράλληλα, στις προοπτικές κοινών πρωτοβουλιών με άξονα τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πόλη στην επέκταση κυπριακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, καλωσόρισε το ενδιαφέρον κυπριακών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν στη Βόρεια Ελλάδα και αναφέρθηκε στις άριστες πολιτικές, οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Σε χαιρετισμό του που αναγνώστηκε στην εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, εξέφρασε τη στήριξη του Επιμελητηρίου στη διεύρυνση των σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας. Ο Πέτρος Θεοδότου, χαιρετίζοντας εκ μέρους του ΣΕΛΚ, αναφέρθηκε στον ρόλο του Συνδέσμου στο φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Όπως είπε, ο ΣΕΛΚ ευνοεί και υποστηρίζει την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων και καλωσορίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στην Κύπρο.

Εκ μέρους του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας, ο πρόεδρός του, Ιωσήφ Ιωσήφ, ανέφερε ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου και Βόρειας Ελλάδας είναι δεδομένες και ότι χρειάζονται πρακτικές αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε συνεργασίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ