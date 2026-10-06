Άνοδο κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 0,31% και να κλείνει στις 317,94 μονάδες.
ΧΑΚ: Άνοδος για τον Γενικό Δείκτη και τον FTSE/CySE 20
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ διαμορφώθηκε στις 317,940 μονάδες, με μεταβολή 0,310%, στη χρηματιστηριακή συνάντηση της 6ης Οκτωβρίου 2026.
Κέρδη 0,32% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 186,83 μονάδες, ενώ ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στις €188.637,57.
Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο 0,41%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες και η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψαν απώλειες 0,36% και 0,11% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €64.721,87 (άνοδος 1.42% - τιμή κλεισίματος €10,70). Ακολούθησαν οι τίτλοι της της Δήμητρα Επενδυτική με €34.321,79 (πτώση 0,36% - τιμή κλεισίματος €1,37), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €32.690,00 (πτώση 0,78% - τιμή κλεισίματος €6,40), της Louis PLC με €25.161,16 (άνοδος 1,85% - τιμή κλεισίματος €0,11) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €23.686,80 (άνοδος 0,36% - τιμή κλεισίματος €1,395).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 103.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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