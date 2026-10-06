ΓεΣΥ: Επαλήθευση ταυτότητας με OTP στις κλήσεις προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης

Η διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 και θα αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ο καλών ζητά από το ΚΕ πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Η ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω κωδικού μίας χρήσης (OTP), ώστε τα προσωπικά στοιχεία να γνωστοποιούνται μόνο κατόπιν ασφαλούς ελέγχου.

«Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το ΚΕ, ο καλών θα πρέπει να δηλώσει την ιδιότητά του καθώς και το είδος του αιτήματός του», αναφέρει ο ΟΑΥ. Για ερωτήματα γενικής φύσεως, τα οποία δεν απαιτούν αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, η κλήση θα προωθείται σε λειτουργό του Κέντρου Εξυπηρέτησης.

Όταν απαιτείται πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, ο καλών θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στα στοιχεία επικοινωνίας του στο Σύστημα του ΓεΣΥ. Σε αυτόν θα αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης, με ισχύ πέντε λεπτών, τον οποίο ο καλών θα πρέπει να καταχωρεί στο τηλεφωνικό σύστημα για την επαλήθευσή του.

Μετά την επιτυχή επαλήθευση μέσω του OTP, λειτουργός του Κέντρου Εξυπηρέτησης θα διενεργεί πρόσθετο έλεγχο ταυτότητας, ζητώντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται μόνο στον δικαιούχο ή σε πρόσωπο που δικαιούται να τα λάβει.

Πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα θα παρέχονται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης. Διαφορετικά, θα είναι διαθέσιμες μόνο πληροφορίες γενικής φύσεως.

Ο ΟΑΥ καλεί τους δικαιούχους να ελέγξουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ, και ειδικότερα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου τους, είναι ορθά και επικαιροποιημένα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα όταν τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ