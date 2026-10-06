Γιόργκενσεν: Η στεγαστική κρίση απαιτεί ευρωπαϊκή αντιμετώπιση

Ο κ. Γιόργκενσεν σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα κράτη-μέλη, αλλά μπορούν να τους προσφέρουν «τα εργαλεία και τις κατευθύνσεις» για να δράσουν. «Η πρόσβαση στη στέγαση είναι, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, ένα κοινό αγαθό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της κοινωνίας μας και, ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύεται», ανέφερε.

Απαντώντας σε παρεμβάσεις ευρωβουλευτών, υπεραμύνθηκε της πρότασης της Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα στις πόλεις ή στα κράτη-μέλη, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουν όπου υπάρχει στεγαστική πίεση.

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο Επίτροπος είπε ότι δεν αποτελούν από μόνες τους πρόβλημα. «Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μπορούν να αποφέρουν εισόδημα σε όσους νοικιάζουν ένα δωμάτιο ή διαμέρισμα για λίγες ημέρες.

Ωστόσο, σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως σημείωσε, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν εξελιχθεί σε επιχειρηματικό μοντέλο, με ολόκληρα κτίρια να αγοράζονται για τον αποκλειστικό σκοπό της βραχυχρόνιας ενοικίασης. «Αυτό που βλέπουμε είναι, de facto, κτίρια που αγοράζονται με μοναδικό σκοπό να χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις», είπε, κάνοντας λόγο για «σκιώδη ξενοδοχεία» και επισημαίνοντας ότι «ποτέ δεν ήταν ο σκοπός». Πρόσθεσε ότι, αν οι πόλεις κρίνουν πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις απομακρύνουν τους κατοίκους από τις περιοχές τους, πρέπει να μπορούν να λάβουν μέτρα. «Σήμερα, δυστυχώς, δεν μπορούν. Δεν έχουν τη νομική σαφήνεια», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις δεύτερες κατοικίες, ο κ. Γιόργκενσεν είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αγοράζονται ως επενδυτικό προϊόν, αντί για χρυσό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αν μια πόλη ή ένα κράτος θεωρεί ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά κατοικίας, «θα πρέπει φυσικά να έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι γι' αυτό», σημείωσε. Η Κομισιόν, πρόσθεσε, δεν υποχρεώνει τις πόλεις και τα κράτη-μέλη να κάνουν οτιδήποτε, αλλά τους προσφέρει «μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν».

Στην ίδια συζήτηση, ο Ιρλανδός Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τόμας Μπερν, δήλωσε ότι η στεγαστική κρίση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τις εθνικές πολιτικές, αλλά αποτελεί ζήτημα «κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». Όπως ανέφερε, επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την κινητικότητα των εργαζομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ