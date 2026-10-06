Η ακρίβεια γονατίζει τους αγρότες: Βουλευτές και οργανώσεις ζητούν ουσιαστική στήριξη - «Με τα δύο σχέδια δεν λύνεται το πρόβλημα»

«Να μεταφέρετε στον υπουργό Γεωργίας ότι χρειάζονται άμεσα καινούρια σχέδια στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Με τα δύο σχέδια 1,5 εκατ. ευρώ. και 4.5 εκατ. ευρώ δεν λύνεται το πρόβλημα.» Με αυτό το μήνυμα προς τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Γεωργίας έληξε χθες τη συνεδρίαση για το θέμα στη Βουλή, ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν στις τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τόσο οι βουλευτές της Επιτροπής όσο και οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι αδιανόητο κάθε φορά ένα σχέδιο να είναι περίπου 1 εκατ. ευρώ και να μην αρκεί για όλους τους γεωργούς, με αποτέλεσμα να διανέμεται στους μισούς κλάδους και οι άλλοι μισοί να κατηγορούν τις αγροτικές οργανώσεις.

Αν και εκείνη την ώρα η βροχή έξω από το τζάμια της αίθουσας δημιούργησε λόγω του υδατικού διάθεση ευφορίας σε ορισμένους παρευρισκόμενους, εκφράζοντάς τη μάλιστα ανοιχτά, εντούτοις δεν στάθηκε αρκετή για να σβήσει τον κυρίαρχο πυρετώδη προβληματισμό.

«Έμεινε στο 10%»

Αφού υπενθύμισε ότι η μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα ήταν προεκλογικά πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο κ. Γαβριήλ ζήτησε μαζί με τους βουλευτές και τις αγροτικές οργανώσεις λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. Σε σχέση με το χρωματισμένο πετρέλαιο, είπε ότι έμεινε στο 10% των ποσοτήτων που καταναλώνουν οι γεωργοί για γεωργική χρήση. Αναφέρθηκε επίσης σε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου του 2013, η οποία προνοούσε ότι θα δοθεί βοήθεια στους γεωργούς για το πετρέλαιο κίνησης, απόφαση η οποία δεν μπήκε ποτέ σε εφαρμογή όπως σημείωσε ο κ. Γαβριήλ.

«Για να γίνει αντιληπτή η ασφυκτική πίεση στον αγροτικό κόσμο, είναι αρκετό να αναφέρω ότι μόνο όσον αφορά το χρωματισμένο γεωργικό πετρέλαιο, οι αυξήσεις των τελευταίων μηνών, αντιστοιχούν με επιπρόσθετη ετήσια επιβάρυνση των γεωργών ύψους πέραν των 10 εκατ. ευρώ. Χωρίς να συνυπολογίζονται οι τεράστιες αυξήσεις στα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και το πετρέλαιο κίνησης που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο», είπε αργότερα σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους. Ανέφερε ότι οι αρμόδιοι τεχνοκράτες του Υπουργείου Γεωργίας ενημέρωσαν ότι ετοιμάζεται σχέδιο στήριξης, από το οποίο, υπό προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν οι αγρότες μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ για τις αυξήσεις σε καύσιμα και λιπάσματα. «Λυπάμαι να σημειώσω ότι αν αυτή είναι η προσέγγιση της κυβέρνησης, πρόκειται για ημίμετρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν οτιδήποτε. Χρειάζονται αποφασιστικά και γενναία μέτρα. Για αυτό, σε προσεχή συνεδρία θα καλέσουμε τον αρμόδιο υπουργό Γεωργίας», είπε ο κ. Γαβριήλ.

Είναι αδιανόητο, λένε οι οργανώσεις, κάθε φορά ένα σχέδιο να είναι περίπου 1 εκατ. ευρώ και να μην αρκεί για όλους τους κλάδους.

Υπό απειλή η συνέχεια

Κατά τη συνεδρίαση ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης είπε ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής απειλεί τη δυνατότητα των κτηνοτρόφων και των γεωργών να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης σημείωσε ότι είναι έκδηλη η ανάγκη στήριξης του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, ενώ ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου είπε ότι πρέπει να εξεταστεί ξανά η επιχορήγηση του πετρελαίου κίνησης για τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων. Σε σχέση με την αναδρομική καταβολή των περιβαλλοντικών τελών, ο κ. Χρίστου προειδοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί που θα καταρρεύσουν σε περίπτωση που πρέπει να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό αναδρομικά.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου διερωτήθηκε εάν το κράτος κατανοεί ότι οποιαδήποτε στήριξη δίνει στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, πρέπει να είναι κάτι το ανταποδοτικό. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε τι γίνεται μακροπρόθεσμα. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ανά κλάδο, ανέφερε η βουλεύτρια του κινήματος «Άλμα», Λίτσα Δρουσιώτου.

Αν και εκείνη την ώρα η βροχή έξω από τα τζάμια δημιούργησε λόγω του υδατικού διάθεση ευφορίας σε ορισμένους παρευρισκόμενους, εκφράζοντάς τη μάλιστα ανοιχτά, εντούτοις δεν στάθηκε αρκετή για να σβήσει τον κυρίαρχο στην αίθουσα πυρετώδη προβληματισμό.

Ζητούν μακροπρόθεσμα μέτρα

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ζήτησαν άμεσα και ριζικά μέτρα για να αποφευχθεί η κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Ο γ.γ. του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης, κάλεσε την κυβέρνηση και το Υπ. Γεωργίας να προχωρήσουν άμεσα στη διαμόρφωση και εξαγγελία ειδικού και στοχευμένου μέτρου στήριξης για την αγορά λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κυπριακής γεωργίας (νησιωτικό κράτος, απουσία εργοστασίων παραγωγής και προμήθεια μέσω πράσινης γραμμής). Ζήτησε να ετοιμαστούν νέα σχέδια, τα οποία να είναι προσιτά, απλοποιημένα και εφαρμόσιμα.

«Δεν διαγράφουμε τι γίνεται από το Υπ. Γεωργίας όμως δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετό να εξαγγέλλουμε μέτρα, αλλά πρέπει να πάρουμε μέτρα μακροπρόθεσμα, προστασίας του αγροτικού πληθυσμού. Απαιτούμε να επαναξιολογηθούν όλα τα προγράμματα που υπάρχουν με βάση τα σημερινά δεδομένα της ακρίβειας», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου, Μιχάλης Λύτρας.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Οι παραγωγοί επωμίζονται όλο αυτό το κόστος στο οποίο προκύπτει από τις συνέπειες των πολέμων και της κατάστασης που επικρατεί διεθνώς ιδιαίτερα με την ενέργεια», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο γ.γ. της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο να καλύπτει όλο τον πρωτογενή τομέα, επαγγελματίες και μη επαγγελματίες. Υπογράμμισε ότι σε διαφορετική περίπτωση «κάποιοι θα εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα και θα υπάρξει θέμα επισιτιστικής ασφάλειας του κυπριακού λαού».

Δύο νέα σχέδια παρουσίασε το Υπουργείο Γεωργίας

Οι υπηρεσιακοί υπεραμύνθηκαν των ενεργειών του Υπουργείου. Για το χρωματισμένο πετρέλαιο ανέφεραν ότι επιβάλλεται ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης 2,1 σεντ. Σημείωσαν ότι υπάρχει σχέδιο, με 5000 δικαιούχους. Στην πορεία δημιούργησαν δεύτερο για επιστροφή στο 30% για 400 ορεινές κοινότητες, στο πετρέλαιο κίνησης. Για λιπάσματα, μετά τον πόλεμο δημιούργησαν σχέδιο ενός εκατομμυρίου. Είχαν αυξημένη συμμετοχή, με 750 γεωργούς, και δαπάνησαν 1.980.000 ευρώ. Σχετικά με νέους σχεδιασμούς, πρόσφατα εγκρίθηκε ένα κονδύλι από την ΕΕ, με το ποσό που αντιστοιχεί στην Κύπρο να είναι στο 1,5 εκατ. ευρώ για να γίνουν σχέδια ενέργειας, καυσίμων και λιπασμάτων. Επίσης το Υπουργείο δημιούργησε δύο νέα σχέδια, για λιπάσματα με επιδότηση 15%, από 1η Ιουνίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου, και για επιδότηση χρωματισμένου πετρελαίου μέχρι 12,6 σεντ το λίτρο, που θα προκηρυχθεί από τον ΚΟΑΠ εντός ημερών.