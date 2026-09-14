Θάνατος 3χρονου αγοριού: Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση από την πτώση έδειξε η νεκροτομή - Ληφθήκαν δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις

Αναφορικά με το θάνατο παιδιού το περασμένο Σάββατο, διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, σύμφωνα με τους οποίους ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω πτώσης.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, κατά την νεκροτομή λήφθηκαν τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Σε ανακοίνωση της χθες Κυριακή, η Αστυνομία είχε αναφέρει ότι γύρω στις 6.15 το απόγευμα του Σαββάτου, παιδί ηλικίας τριών ετών και εννέα μηνών, εντοπίστηκε τραυματισμένο, στον ισόγειο χώρο πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου γύρω στις 6.50 το απόγευμα της ίδιας ημέρας απεβίωσε.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ενώ το παιδί βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διαμένει με τους γονείς του, στον 6ο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έπεσε στον ισόγειο χώρο του κτιρίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα οι γονείς του παιδιού, άντρας ηλικίας 32 ετών και γυναίκα ηλικίας 33 ετών, και εναντίον τους εκδόθηκε χθες Κυριακή διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας 5 ημερών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.