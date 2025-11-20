Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Τραμπ θα συναντηθεί αύριο με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν 'Κουάμι' Μαμντάνι ζήτησε συνάντηση. Αποφασίσαμε ότι αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή 21η Νοεμβρίου», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, χθες Τετάρτη, μέσω Truth Social, ότι προγραμματίστηκε συνάντησή του με τον Ζόραν Μαμντάνι, τον δημοκρατικό σοσιαλιστή που εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, αύριο Παρασκευή 21η Νοεμβρίου, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

