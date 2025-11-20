Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γιορτινές εικόνες στο Herald Square

Περαστικοί κοιτούν τις στολισμένες βιτρίνες του Macy’s στο Herald Square στη Νέα Υόρκη, 19 Νοεμβρίου 2025. EPA/OLGA FEDOROVA

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

