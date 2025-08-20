Φωτιά στον Ύψωνα: «Έπιασε» δουλειά το ΤΑΕ για ανακρίσεις – Κλήθηκε πρόσωπο για κατάθεση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ύψωνα και προκάλεσε τον τρόμο σε ολόκληρη την περιοχή. Η σκηνή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έρευνες, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι δρόμοι γύρω από το εργοστάσιο παραμένουν κλειστοί, ενώ εκατοντάδες γκαζάκια βρίσκονται διάσπαρτα ακόμα και περισσότερο από 50 μέτρα γύρω από το εργοστάσιο.

Από τη πρώτη στιγμή εντοπίστηκε και κλήθηκε για κατάθεση στο ΤΑΕ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, που κλήθηκε μεταξύ άλλων να απαντήσει τι ακριβώς εμπόρευμα ήταν αποθηκευμένο εντός του εργοστασίου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, το εργοστάσιο ήταν δηλωμένο ως «εργοστάσιο διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτικής ύλης». Πληροφορίες του Πολίτη αναφέρουν επίσης ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ούτε γνώριζε, ούτε γνωμάτευσε για χώρο αποθήκευσης άλλων υλικών, πόσω μάλλον για γκαζάκια, ενώ στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν καταγεγραμμένες συγκεκριμένες εισηγήσεις και απόψεις ως προς τα θέματα πυρασφάλειας του εν λόγω υποστατικού, οι οποίες δεν φαίνεται ποτέ να έχουν υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» μετά την κατάθεση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου και στη βάση αναφορών του, έχει κληθεί άμεσα στο ΤΑΕ Λεμεσού πρόσωπο που σχετιζόταν με το εργοστάσιο μέχρι πρόσφατα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προκύψουν και εξελίξεις, χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του εν λόγω προσώπου.