Ψηλές θερμοκρασίες με βροχή στον ορίζοντα - Αναλυτικά ο καιρός

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά βόρειοι, ασθενείς και σταδιακά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα σε παράλιες περιοχές μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι το πρωί μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Αργότερα, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση σε ασθενείς, 3 μποφόρ και τοπικά μεταβλητούς της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα καταστεί προοδευτικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και στα νότια, ωστόσο στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το απόγευμα, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, αλλά μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.