Αναβολή για τις 5 Σεπτεμβρίου πήρε η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων στo Τρίκωμο

Για τις 5 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα ακροαματική διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από τις κατοχικές αρχές.

Η εξέλιξη αφορά τη «δίκη» για τις αρχικές «κατηγορίες» που τους είχαν απαγγελθεί, περί παράνομης εισόδου σε συγκρότημα κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η διαδικασία, η οποία επρόκειτο να συνεχιστεί σήμερα, μετατέθηκε για τις αρχές του επόμενου μήνα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και μια δεύτερη, παράλληλη διαδικασία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, γύρω στις 13:00, αναμενόταν να επαναρχίσει η «δίκη» των πέντε σε «στρατοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Αυτή η υπόθεση αφορά την ξεχωριστή «κατηγορία» της υποτιθέμενης παράνομης εισόδου στο έδαφος του ψευδοκράτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

