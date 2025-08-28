Αναβολή για τις 5 Σεπτεμβρίου πήρε η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων στo Τρίκωμο

Για τις 5 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα ακροαματική διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από τις κατοχικές αρχές.
Η εξέλιξη αφορά τη «δίκη» για τις αρχικές «κατηγορίες» που τους είχαν απαγγελθεί, περί παράνομης εισόδου σε συγκρότημα κατοικιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η διαδικασία, η οποία επρόκειτο να συνεχιστεί σήμερα, μετατέθηκε για τις αρχές του επόμενου μήνα.
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και μια δεύτερη, παράλληλη διαδικασία.
Το μεσημέρι της Πέμπτης, γύρω στις 13:00, αναμενόταν να επαναρχίσει η «δίκη» των πέντε σε «στρατοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.
Αυτή η υπόθεση αφορά την ξεχωριστή «κατηγορία» της υποτιθέμενης παράνομης εισόδου στο έδαφος του ψευδοκράτους.
Πηγή: ΚΥΠΕ