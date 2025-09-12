Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ζεστό τριήμερο με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά - Αναλυτική πρόγνωση

Εως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες την Κυριακή και τη Δευτέρα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

