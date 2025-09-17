Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σταθερά ψηλά ο υδράργυρος - Αναμένεται πτώση το σαββατοκύριακο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη, τα οποία είναι πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται σταδιακά αισθητή πτώση.

