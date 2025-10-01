Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στο κελί για 8 μέρες ο 62χρονος ύποπτος για τον φόνο της 58χρονης

Στο κελί για 8 μέρες ο 62χρονος που συνελήφθη αναφορικά με υπόθεση φόνου εκ προμελέτης – γυναικοκτονίας που διαπράχθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 62χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα σε οικία στη Λευκωσία.

Η γυναίκα, η οποία έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, απεβίωσε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Το θύμα είναι η 58χρονη AFSANEH MOHAMMADI, από το Ιράν.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.