Τροποποιήσεις στον Νόμο για κυπριακή υπηκοότητα μέσω επενδύσεων ενέκρινε το Υπουργικό

Νομοθετικές τροποποιήσεις των διατάξεων για τη διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο να μην υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο για επαναφορά προγράμματος παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας μέσω επενδύσεων, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρία του την τροποποίηση και τη διαγραφή διατάξεων του Νόμου που αφορούν τη διαδικασία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομοθετικές τροποποιήσεις στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο. Σκοπός των νομοθετικών διαφοροποιήσεων, όπως επισημαίνεται, είναι να μην υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο για επαναφορά προγράμματος παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας μέσω επενδύσεων.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Λετυμπιώτης, με στόχο την αποκατάσταση της φήμης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο των τακτικών επαναξιολογήσεων των περιπτώσεων προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος [γνωστό ως «χρυσά διαβατήρια»] από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας τον Μάρτιο 2023 μέχρι σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη έλαβε 41 αποφάσεις για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας. Οι αποφάσεις αφορούν συνολικά 150 πρόσωπα, ήτοι 41 επενδυτές και 109 μέλη των οικογενειών τους.

Τι ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: