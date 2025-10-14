Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λεμεσό – Εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα 30 πρόσωπα

Πέντε άτομα διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα και τέθηκαν υπό κράτηση-Ο υπεύθυνος της εταιρείας κατηγορήθηκε γραπτώς

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε χθες από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Κλιμάκιο Λεμεσού) και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα σε υποστατικό στη Λεμεσό 30 πρόσωπα.

Και τα τριάντα πρόσωπα συνελήφθησαν, ενώ από τους ελέγχους που ακολούθησαν, πέντε εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι υπόλοιποι 25 ανακρίθηκαν γραπτώς και απολύθηκαν της κράτησής τους, ενώ γραπτώς κατηγορήθηκε και ο υπεύθυνος της εταιρείας που φαίνεται να τους εργοδοτούσε.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής

