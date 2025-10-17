Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Επιμένουν σε έρευνα δικαστή για διαφθορά

Η απόφαση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς να μην προχωρήσει στη διερεύνηση της ανώνυμης καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του προϊσταμένου της πρώην δικαστού, Ντόριας Βαρωσιώτου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των πολιτών που βρίσκονται πίσω από την καταγγελία. Με δηλώσεις τους στον «Π», εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, διευκρινίζοντας ότι ο λόγος που υπέβαλαν ανώνυμα την καταγγελία ήταν για να μην στοχοποιηθούν.

Η ανώνυμη καταγγελία στρεφόταν εναντίον προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, τον οποίον η κ. Βαρωσιώτου είχε καταγγείλει ότι την πίεζε αφόρητα, προκειμένου να αλλάξει το πόρισμά της αναφορικά με τα αίτια θανάτου του στρατιώτη Θανάση Νικολάου. Ως θανατική ανακρίτρια, η κ. Βαρωσιώτου είχε αποφανθεί ότι ο θάνατος του Θανάση ήταν αποτέλεσμα δολοφονίας.

Η καταγγελία προς την Αρχή Κατά της Διαφθοράς αφορούσε ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας κατά τη διαδικασία της θανατικής ανάκρισης για τα αίτια θανάτου του Θανάση, από πλευράς του προϊσταμένου της κ. Βαρωσιώτου που κατονομάζεται στην καταγγελία.

Λόγω της σοβαρότητας των ισχυρισμών που διατυπώνονταν, η Αρχή Κατά της Διαφθοράς προχώρησε σε προκαταρκτική εξέταση της καταγγελίας, με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο:

Η καταγγελία εμπίπτει εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Υπάρχει επαρκής μαρτυρία για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της διαφθοράς (κατάχρησης εξουσίας).

Γιατί το απέρριψε η Αρχή

Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς, προβαίνοντας σε προκαταρκτική εξέταση της καταγγελίας, διαπίστωσε ότι τα γεγονότα της αφορούν ενδεχόμενες πράξεις πειθαρχικής φύσης επί των δικαστών. Υπέδειξε, παράλληλα, ότι η διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από πλευράς δικαστών διενεργείται αποκλειστικά από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη καταγγελία δεν εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της και τερμάτισε τη διερεύνηση.

Πρόκειται για ποινικό αδίκημα...

Οι πολίτες που βρίσκονται πίσω από την καταγγελία δήλωσαν στον «Π» ότι η Αρχή Κατά της Διαφθοράς όφειλε να προχωρήσει στη διερεύνησή της, καθώς αφορά το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Συγκεκριμένα, ανέφεραν στον «Π» πως «το άρθρο 157 του Συντάγματος ορίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον διορισμό και την παύση των δικαστών και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο σε αυτούς. Η ισχυριζόμενη εκ μέρους δικαστή όμως κατάχρηση εξουσίας δεν συνιστά πειθαρχικό αδίκημα ώστε να τύχει ελέγχου από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αλλά συνιστά ποινικό αδίκημα. Στην προκειμένη περίπτωση, το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας αποτελεί αδίκημα διαφθοράς, το οποίο αρμόδια να διερευνήσει είναι η ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς».

Ο ισχυρισμός περί παρέμβασης

Στο πλαίσιο της εκδίκασης της ένστασης που κατέθεσε η Ντόρια Βαρωσιώτου ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία επιδιώκει να ακυρώσει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας απώλεσε τη δικαστική της έδρα, αποκαλύφθηκε και η αλληλογραφία που αντάλλαξαν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και η τότε δικαστής σχετικά με την υπόθεση του στρατιώτη Θανάση Νικολάου. Σε επιστολή της στις 23/06/2025 προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με την οποία απαντούσε σε όσα της καταλογίζονταν αναφορικά με τη συμπεριφορά και τη νομική της επάρκεια, η κ. Βαρωσιώτου κατήγγειλε τις αφόρητες πιέσεις που δεχόταν για να αλλάξει το πόρισμά της στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Θανάση Νικολάου.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε τα εξής: «Το πόρισμα στη θανατική ανάκριση του Θανάση Νικολάου εκδόθηκε στις 10/05/2024. Στις 13/05/2024 πήγαμε στο γραφείο του προέδρου (σ.σ. του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού) για να του ευχηθούμε. Ο πρόεδρος με κράτησε στο γραφείο του για να μου πει, με ανήσυχο ύφος, ότι έπρεπε να είχε δει το πόρισμα πριν το εκδώσω. Ευγενικά τού υπενθύμισα τη συνομιλία που είχαμε πριν από το Πάσχα. Ακολούθως, ο έντιμος πρόεδρος μού είπε πως έπρεπε να αλλάξω το πόρισμά μου ώστε αυτό να παραμείνει «ανοικτό». Συγκεκριμένα μου είπε πως έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο για να αλλάξω την "κατάληξη". Του ανέφερα πως αυτή ήταν η απόφασή μου και με αναφορά στον νόμο τού είπα πως δεν μπορούσα να αλλοιώσω το πόρισμα που εξέδωσα. Ο πρόεδρος μού είπε: "Μα γίνεται πόρισμα με αιτία θανάτου την εγκληματική ενέργεια;" Επανέλαβα στον πρόεδρο πως αυτή ήταν η κατάληξή μου βάσει της προσκομισθείσας επιστημονικής μαρτυρίας που προέκυψε μετά την εκταφή. Του ανέφερα επίσης πως, σε περίπτωση που οι διάδικοι το επιθυμούσαν, μπορούσαν να ασκήσουν τα κατάλληλα ένδικα μέσα και να αμφισβητήσουν το πόρισμα».

Τα λάθη της κ. Βαρωσιώτου

Στον αντίποδα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, στην απόφασή του για τον τερματισμό των υπηρεσιών της κ. Βαρωσιώτου, επικαλείται σοβαρά σφάλματα όχι μόνο στη θανατική ανάκριση του Θανάση Νικολάου αλλά και σε μια δεύτερη υπόθεση, στην οποία επίσης της ζητήθηκε να τροποποιήσει το πόρισμά της και αρνήθηκε.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, η κ. Βαρωσιώτου «επέλεξε, τελικά, και στις δύο περιπτώσεις να δρομολογήσει δικαστικές διαδικασίες που δεν προβλέπονται πουθενά στον νόμο. Η επιλογή της αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε άγνοια. Από την απόφασή της να προχωρήσει στις εν λόγω διαδικασίες, αποκαλύπτεται ότι ο πραγματικός της σκοπός δεν ήταν να λάβει τις απόψεις των μερών αλλά, στο πλαίσιο μιας "δικαστικής διαδικασίας" που η ίδια επινόησε, να δημοσιοποιήσει την προσέγγιση του προέδρου (σ.σ. προϊσταμένου της) –όπως την αντιλήφθηκε– προκειμένου να αναδείξει ότι η ίδια είχε δίκιο και ότι ο πρόεδρος είχε ενεργήσει εσφαλμένα».